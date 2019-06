Dem, der havde glædet sig til at se Snow Patrol optræde i K.B. Hallen mandag aften, må desværre se sig slemt skuffet.

Bandets guitarist er nemlig kommet til skade med sin hånd, og må derfor aflyse aftenens koncert i K.B. Hallen

Det skulle have været det irske bands første danske show i syv år i aften, men skaden hos bandets lead-guitarist Nathan Connelly har altså medført, at de må droppe koncerten.

Det skriver bandet i en pressemeddelelse.

»Vi er meget kede af at skulle aflyse vores næste tre koncerter: København, Hannover og Stuttgart. Nathan har skadet sin hånd og kan derfor ikke spille guitar,« lyder det fra bandet.

»Som en helt spillede han koncerten i Werchter med samme problem, men endte med at være nødt til at gennemføre koncerten med kun en funktionel finger. Han har nu mistet brugen af alle fingre og har brug for en pause og rehabilitering,« fortsætter de.

Bandet skriver endvidere, at Nathan Connellys guitarlyd er så stor en del af deres musik, at de ikke mener, det er muligt at gennemføre koncerten uden ham. De mener derfor, at det er bedst, at folk får pengene tilbage for deres billetter, og at koncerten bliver afholdt på et senere tidspunkt.

Billetlugen.dk refunderer automatisk købte billetter indenfor de næste 14 dage.