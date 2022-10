Lyt til artiklen

»Du er den første, der hører det: Dr. Dre og jeg har arbejdet på et album de sidste par måneder«

Snoop Dogg var inviteret til at medvirke i Stephen A. Smiths podcast, 'Know Mercy', hvor de blandt andet talte om rapperens 30 år lange samarbejde med den amerikanske rapper og forretningsmand, Dr. Dre.

Og her fortalte Snoop Dogg så for første gang, at han og Dr. Dre arbejdede på at nyt album sammen.

Albummet er produceret af Dr. Dre, og det forventes at udkomme til november i år.

New! @SnoopDogg album. Missionary. Produced by Dr. Dre. November 2022.

Det markerer 30 års-jubilæummet for Snoop Dogg og Dr. Dres samarbejde, der for alvor startede under indspilningen af Snoop Doggs debutalbum, 'Doggystyle', fortæller rapperen.

'Doggystyle' udkom i november 1993 og var udelukkende produceret af Dr. Dre.

Og nu, næsten 30 år senere, er de altså klar med nyt.

Det nye album hedder 'Missionary'. Årsagen er, at sidst Dr. Dre og Snoop Dogg producerede et album sammen, hed det 'Doggystyle'.

»Navnet på albummet er 'Missionary',« siger rapperen i podcasten, og forklarer hvorfor de netop kom på det navn.

»Det først album hed 'Doggystyle'«