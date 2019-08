»Jeg kunne sagtens have klaret mig med meget mindre regn.«

Efter en veloverstået Smukfest i den jyske by Skanderborg har festivalens talsmand, Poul Martin Bonde, kun én ting, han er utilfreds med.

Særligt fordi det har efterladt festivalens økonomi presset.

I løbet af de fem dages festival har himlen dagligt åbnet sig.

Massivt skybrud sætter telte under vand på campingområdet ved Sølund på Smukfest lørdag den 10. august 2019.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix)

Men særligt natten til lørdag blev Smukfest begravet i vandmasserne, og flere festivalgæster vågnede op i oversvømmede telte og vand til knæene.

»Vi har heldigvis ikke haft nogen ulykker, men vi har haft udfordringer på campingpladser og parkeringspladser, som vi har gjort en masse for at afhjælpe,« fortæller Poul Martin Bonde.

Man har blandt andet været nødt til at skaffe og sprede 700 tons skærver (små sten, red.), 400 tons stabilgrus og 11.000 kubikmeter flis.

Man har hentet assistance fra slamsugere, som har kunnet tømme søer og overløbne kloakker, og fået Falck til at komme og hjælpe med at få biler fri af mudderet.

Paptelte under vand. Foto: Privat

Og så har man været nødsaget til at flytte oversvømmede telte til nye områder og erstatte ødelagte såkaldte Paphuse - et telt af pap, som man kan købe adgang til for 1.150 kroner, og som ifølge festivalen ‘selvfølgelig er testet til at klare en Smukfest’.

Men Smukfest havde ikke forberedt sig på, hvor meget vand der faktisk ville falde i år, og hvor dyrt det dermed har været at gøre oplevelsen god for gæsterne.

»Vi har intet overblik over, hvad det har kostet, udover at det helt sikkert bliver dyrt. Men her i organisationen gør vi først det, der skal til for at afhjælpe problemerne, så tager vi regningen bagefter,« siger Poul Martin Bonde.

»Vi budgetterer altid med en risiko, men jeg tror til gengæld, at vi her går over budget. Vi har altid en buffer til uforudsete udgifter til regnvejrssikring, men den har været voldsom i år,« siger han.

Regnen stod ned i stænger på Smukfest. Nogle tog hjem, mens andre svømmede baner.

Hvor skal de ekstra penge findes? Må vi forberede os på nogle mindre musiknavne næste år til gengæld?

»Nej, tværtimod satser vi på at bruge flere penge næste år. Vi har heldigvis sparet en smule op, så de penge må vi bruge.«

Poul Martin Bonde tilføjer, at det også var denne opsparing, man måtte bruge af, da Smukfest i anledning af årets 40-års jubilæum stablede en hyldestkoncert på benene.

Her optrådte 24 store danske navne, såsom Brødrene Olsen, D-A-D og Aqua, som ellers ikke spillede på årets festival, men som har betydet noget for Smukfest.