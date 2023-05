Udmeldingen fra Smukfest var klar:

Under overskriften: ‘Nej tak til sexistiske, nedladende kommentarer om vores artister,’ appellerede festivalen i sidste uge til at holde en god tone, under årets fest i bøgeskoven.

Opfordringen var henvendt til ‘anmeldere og tastaturkrigere’, der skriver ‘tarvelige kommentarer relateret til kunstnernes alder, seksualitet, køn og udseende’, lød meldingen i et nyhedsbrev fra festivalen.

Overfor fagbladet Journalisten gik Smukfests talsmand Søren Eskildsen så langt som til at sige, at man ‘ikke ville udelukke at give afslag på akkreditering til anmeldere eller journalister, som vi mener har skrevet diskriminerende anmeldelser.«

Christina Aguilera, der skal spille på Smukfest til august, er blevet kaldt en 'skrigeskinke' i Ekstra Bladet. Det er over grænsen for, hvad man bør skrive, mener Søren Eskildsen.

Men den går ikke, mener flere medier, Dansk Journalistforbund og adjunkt i journalistik på Roskilde Universitet, Troels Søgaard Henriksen:

»Hvis de (Smukfest, red.) nægter akkreditering til udvalgte anmeldere eller medier på baggrund af en formodning om sexistiske bemærkninger, er det jo en slags præventiv censur. Det er ikke Smukfests rolle,« har Troels Søgaard Henriksen sagt til Politiken.

Nu har Smukfest så også trukket i land.

Da Søren Eskildsen i weekenden var i Presselogen på TV 2 News for at forsvare sagen, havde han ændret mening:

»Alle journalister er velkomne, uanset hvordan de skriver,« sagde han i programmet.