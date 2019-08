Onsdag lyner tusindvis af gæster op for deres telte for første gang på årets Smukfest.

Men når de mange personer, der har købt en særlig pakke med et opslået telt inkluderet, får sat deres grej i lejren, så kan de more sig over en helt særlig fejl.

På de telte, folk har betalt i dyre domme for, er der også skrevet en tekst, der opfordrer til, at man skåner miljøet ved at tage sit telt med hjem og gerne genbruge det.



Helt præcis står der:

‘Tag mig med hjem, når festen er forbi - det kan mijøet bedst li’’

Og som du kan læse, så er det ikke miljøet, der skal skånes, men mijøet.

Teltene, skal det slås fast, fungerer så vidt vides upåklageligt. Men den lille stavefejl er alligevel noget, flere har bidt mærke i.

Også festivalens talsmand, Poul Martin Bonde.



»Uha ja, men det er jo jysk. Mijøet. Ej, det er selvfølgelig en fejl. En menneskelig fejl.«

»Teltene kommer langvejsfra, så det er ikke noget, vi lige kan få ændret,« siger Poul Martin Bonde.

Han oplyser, at der er tale om i alt 6.000 telte med den pågældende stavefejl

»Det er ikke sådan, at vi sparer noget på at have færre bogstaver. Men vi prøver at køre den ind med et smil,« uddyber han.



Et Hotelt, som de opslåede telte i øvrigt hedder, koster 950 kroner for to personer og 1.995 for fire, hvis man altså har været så heldig at få fingrene i et.

Årets Smukfest blev nemlig udsolgt efter bare få timer.

Har du oplevet eller set noget sjovt, vildt eller voldsomt på årets Smukfest, så kan du sende tip, billeder og video til os på B.T. på 1929@bt.dk.