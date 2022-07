Lyt til artiklen

Selvom der er under en måned til festivalstart, regner Smukfest fortsat med, at sygdomsramte Justin Bieber står klar i bøgeskoven 3. august.

Den 28-årige canadiske verdensstjerne afslørede den 10. juni, at han var blevet ramt af lidelsen Ramsay Hunts syndrom, der gør ham lam i den ene side af ansigtet.

Først aflyste han et par af sine koncerter i USA og Canada, og den 16. juni meddelte han så, at samtlige koncerter i resten af juni og starten af juli også måtte udskydes.

Siden da har Justin Bieber holdt lav profil og har blot en enkelt gang i en Instagram-story forsikret, at det går i den rigtige retning med at blive rask.

Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR

Da B.T. torsdag ringer til Smukfest-talsmand Søren Eskildsen for at høre, om der er nyt omkring Justin Bieber, er de stadig optimistiske i Skanderborg.

Har I hørt noget fra Bieber-lejren, siden hans sygdomsudmelding i midten af juni?

»Nej, det har vi ikke, men vi har fortsat ikke grund til at tro andet, end at han kommer og spiller hos os. Alt peger på, at hans europæiske tour ikke bliver påvirket i forhold til hans tilstand.«

Hvordan det?

»Det er ud fra den betragtning, at når vi ikke hører noget, og der ikke er nogen aflysning af Europatouren, så er vi selvfølgelig omfattet af det. Så vi ser fortsat frem til at byde ham velkommen i skoven og glæder os til at åbne med et brag første onsdag i august.«

Hvornår er jeres deadline i forhold til at kunne få en erstatning, hvis han nu pludselig melder afbud?

»Det har vi ingen deadline for. Vi har prøvet at håndtere aflysninger tidligere, og vi har altid et meget vigtig mål i sigte, og det er at skabe den bedst mulige oplevelse for vores publikum.«

Har I været ude at forhøre jer hos forskellige mulige erstatninger?

Hvilket dansk musiknavn, der de seneste år har spillet aftenkoncerter på Bøgescenen, håber du, Smukfest ringer til, hvis Justin Bieber pludselig aflyser?

»Vi har altid nødplaner i skuffen for alle tænkelige situationer – og det vil vil selvfølgelig også have i dette tilfælde.«

Du vil ikke afsløre, om I så kigger efter en udenlandsk eller en dansk erstatning?

»Nej.«

Hvordan står I forsikringsmæssigt, hvis han skulle aflyse? Får I jeres penge tilbage?

Smukfest. Foto: Axel Schütt Vis mere Smukfest. Foto: Axel Schütt

»Vi er en professionel organisation, der har sikret os, at uanset hvad der sker, kan vi få skabt den bedst mulige oplevelse for publikum.«

Justin Bieber og hans hustru, Hailey Baldwin, holder for tiden ifølge Daily Mail ferie i den amerikanske delstat Idaho, hvor de tirsdag blev spottet sammen ved stranden.

Popstjernens første koncert i Europa afholdes 31. juli i Italien, hvor han er sat til at spille på Lucca Summer Festival i Toscana.

Her regner de også fortsat med, at han dukker op.

»Ingen aflysning indtil videre. På nuværende tidspunkt er det meningen, at Justin skal stå på scenen i Lucca den 31. juli som planlagt,« skriver festivalens kommunikationsafdeling i en mail til B.T.

Efter Smukfest-koncerten skal Justin Bieber spille i Sverige, Norge og Finland, og her står han også stadig som planlagt annonceret.

»Vi regner stadig med at han spiller i Trondheim,« lyder det fra den norske koncertarrangør All Things Live Norway.