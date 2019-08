Der er stadig to dage tilbage af Smukfest, men lørdag morgen flygtede flere gæster fra festivalen i Skanderborg.

Allerede fredag aften under Nik & Jay-koncerten på Bøgescenerne åbnede himlen sig og sendte kaskader af vand ned over den bøgeskov, der husker den jyske festival.

Og siden er regnen ikke stoppet.

»Pludselig så jeg mine sko komme flydende. Og dér ligger mit håndklæde. Min kone bliver tosset, når jeg kommer hjem,« siger en festivalgænger, som B.T. møder på campingområdet Sølund.

Massivt skybrud sætter telte under vand på campingområdet ved Sølund på Smukfest lørdag den 10. august 2019. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Massivt skybrud sætter telte under vand på campingområdet ved Sølund på Smukfest lørdag den 10. august 2019. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Meget mere når han ikke at sige, før en halvnøgen herre bag ham frygtløst kaster sig hovedkuls ud i en sø, der er opstået i løbet af natten, for at svømme et par baner.

På Smukfest er humøret højt trods elementernes rasen. Kan man ikke ændre på vejret, må man få det bedste ud af det.

Og der er da også en lillebitte gulerod til de standhaftige, der bliver for at høre Christopher, Liam Gallagher eller The Minds of 99, fortæller DMI:

»Vi har ikke en officiel målestation i området, men vi kan sige, at der kommer byger resten af eftermiddagen. Nogle af dem vil være kraftige, men efter klokken 17 falder bygeaktiviteten,« siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

Regnen stod ned i stænger på Smukfest. Nogle tog hjem, mens andre svømmede baner. Vis mere

»Søndag vil det blæse mere end i dag (lørdag, red), og bygerne bliver ikke lige så kraftige. Til gengæld kommer der heller ikke så meget sol.«

Men sol skal der til, hvis de mange gæster skal gøre sig forhåbninger om, at deres telte og øvrige ejendele skal nå at tørre, inden festivalen slutter søndag nat.

Det gør den kort før midnat, når Anne, Sanne og Lis har lukket festen med deres koncert på Bøgescenerne.

Overalt står telte under vand, der flere steder når til midt på skinnebenet, og ude på pladsen har flere smidt skoene for at trave gennem søer af mudder og træflis barfodede.

For det kan være godt det samme, når alle ens ejendele alligevel er våde.

»Vi har taget alle vores ting ud og er blevet genhuset herovre. Vi kender nogle, som havde et telt, som vi har kastes vores ting over i, så der sover vi i nat,« siger den festivalgænger, som B.T. møder.

Kunne du finde på at tage hjem?

»Aldrig! Vi tager et par dage mere,« siger han.

»Vi griner ad det. Det bliver man nødt til at gøre. Gør man ikke?« siger manden.

Han opdagede først katastrofen, da han lørdag middag vendte tilbage til lejren efter at have hørt Mads & Monopolet på Sherwood-scenen.

Her måtte radiovært Mads Steffensen og hans panel, bestående af tv-vært Stephanie Surrugue, tidligere politiker Søren Pind og multikunster Simon Jul, afvikle resten af den planlagte radioudsendelse backstage.

I 45 minutter var Sherwood-scenen nemlig umulig at benytte grundet tekniske udfordringer som følge af den voldsomme regn.