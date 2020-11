2020 er året, hvor et ægte 90'er-fænomen fylder 25 år. Men trods de mange år på bagen har personerne bag fænomenet været en hemmelighed.

Indtil nu i hvert fald.

»Hvilket fænomen?« spørger du måske nu. Hvis sange som 'Smølfe Cowboy Joe', 'Fri fra skole' og 'Smølfedisko' bliver hevet op af hatten, er du muligvis helt med på, at det drejer sig om cd'en 'Smølfehits vol. 1' fra 1995.

Men ved du, hvem der står bag cd'en og de efterfølgende seks cd'er, der hittede i Danmark i 90'erne? Formentlig ikke, for det har været en velbevaret hemmelighed, som DR nu har gravet op.

Johnny Reimar havde i 70'erne rettighederne til Smølferne og udgav flere album med Smølfe-sange. Han solgte senere rettighederne. Foto: Jørgen Jessen

'Smølfehits vol. 1' var kendetegnet ved coverversioner af hits fra tiden. Og ad omveje lykkedes det DR at finde frem til produceren bag cd'en.

Han hedder Jesper Ranum, men har siden 1995 'gemt' sig bag dæknavnet Rasmus Jensen.

»Jeg nød succesen, men jeg havde ikke noget behov for at blive kendt for det. I stedet kunne jeg så sidde der i mit stille sind og grine af, hvordan jeg førhen havde brugt årevis på at lave et eller andet stykke dybtfølt kunst. Og så bruger man otte dage på at lave det her, som jo lidt er en joke, og så tager det fuldkommen fart,« siger han til DR.

B.T. har efterfølgende talt med Jesper Ranum om, hvorfor rejsen med Smølferne skulle være en hemmelighed.

Jesper Ranum. Foto: Privatfoto

»Jamen jeg ved ikke, om det skulle være en hemmelighed. Jeg laver jo andre ting også. Det gjorde jeg også dengang, og det med Smølferne trak i en retning, der ikke var gavnligt. Der var en mulighed for, at det blev mere not end hot.«

Hvordan kan det være?

»Jeg arbejdede jo med rock- og popnavne. Derfor var det meget forskellige verdener, og man kunne blive udsat for at blive valgt fra for det, fordi det var for farverigt. Jeg arbejdede også med reklamer, hvilket kostede andre ting. Sådan var det dengang (i 90'erne, red.).«

»Så det var en karrierebeslutning. Ikke at jeg skammer mig over det, men jeg syntes, det var mest formålstjenligt.«

Mens han gemmer sig i midt-90'erne, kan han se til, at 'Smølfehits vol. 1' stryger ind på den danske albumliste og sågar indtager førstepladsen i seks uger.

Det lykkedes DR at få navnene på de to sangere på Smølfe-albummet ud af Ranum. En kvinde og en mand. Det er dog kun den mandlige del af duoen, der ønsker at 'stå frem'.

Navnet? Han hedder Jorn Lendorph – en dansk musiker, der blandt andet har sunget 'Det er ganske vist' i 'Skønheden og Udyret' fra 1991.

Over for DR fortæller han om den vedvarende hemmelighed, at han ikke har anset det som en hemmelighed – men nærmere et job, han næsten havde glemt.

Jesper Ranum og Jorn Lendorph i Amsterdam, hvor det første Smølfe-album blev indspillet. Foto: Privatfoto

Den kvindelig side af Smølferne forbliver – indtil videre – en hemmelighed.

Tilbage hos Jesper Ranum, så forventer han ikke, at han skal producere flere Smølfe-sange til en ny generation.

»Det er et stærkt brand – men nu har jeg lavet det.«

Jesper Ranum producerede syv cd'er om Smølferne i perioden 1995 til 1999.