I en alder af blot 37 år er en af verdens største popstjerner Britney Spears færdig i showbiz og klar til førtidspension.

Det fortæller stjernens manager, Larry Rudolph. Og ifølge musik- og kultureksperten Vanessa Grigoriadis er det til dels os, publikum, der bærer skylden.

Fysisk er der ikke det store i vejen med sangerinden, der har solgt over 150 millioner album. Ifølge bladet Variety har Britney Spears et dårligt knæ, men ikke noget, der ikke kan kureres med lidt fysioterapi.

Problemet er psykisk. Britney Spears kom sig ifølge tv-psykologen Dr. Phil McGraw aldrig helt over sit offentlige nervesammenbrud, der i 2007 og 2008 førte til tvangsindlæggelse og tvangsfjernelse af popsangerens to sønner, Jayden og Sean.

Britney Spears i 2001. Dengang var der stadig nærvær i øjnene.

Ifølge både Dr. Phil - der har mødt Britney Spears ved flere lejligheder - og Vanessa Grigoriadis bærer Britney Spears ikke hele ansvaret for sin tragiske nedtur. Som publikum har vi ifølge de to eksperter også været med til at suge kraften ud af den blonde popstjerne.

»Britney gav os alt. Og da vi ville have mere, gav hun os også det,« skriver Vanessa Grigoriadis i bladet Rolling Stone.

Ifølge manageren Larry Rudolph ringede Britney Spears tidligere til ham flere gange om ugen.

Af princip arrangerede Rudolph kun pladeindspilninger og koncertturneer, når ideen kom direkte fra sangerindens egen mund.

Som blodtørstige hyæner følger paparazzi-fotograferne efter ambulancen, der bringer Britney Spears til tvangsindlæggelse på den lukkede psykiatriske afdeling.

I 2008 knækkede filmen endelig for Britney Spears. Her forsøger popdivaen at gå i flæsket på nærgående journalister uden for retsbygningen i Los Angeles. Begge Britneys sønner blev tvangsfjernet.

Det var således Britneys eget initiativ, der i 2018 ledte 'Cirkus Britney' til årets Smukfest i Skanderborg.

Men i dag er alting anderledes. Og via det sociale netværk Instagram fortæller manageren:

»Jeg har ikke hørt fra Britney i flere måneder. Og det er meget usædvanligt. Hendes medicin holdt op med at virke, og hendes far blev alvorligt syg. Det var den perfekte storm. Og i dag tvivler jeg stærkt på, at Britney Spears nogensinde kommer til at stå på en scene igen.«

Selvom den europæiske turné i 2018 bød på en overflod af dårlige anmeldelser, hvor vendinger som 'Britney mimer' og 'Britney danser som en robot' gik igen, blev der før nytår 2018 underskrevet kontrakt om en forlængelse af forrige års udsolgte koncertrække i spillebyen Las Vegas, hvor Britney Spears billetsalg slog Celine Dions ellers imponerende rekord.

Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

'Britney: Piece of Me Part 2' skulle således starte 13. februar.

Uden varsel aflyste Britney Spears både Las Vegas og samtlige fremtidige koncerter.

Officielt lød årsagen, at Britneys far, Jamie Spears, der siden tvangsindlæggelsen i 2007 også har været datterens værge og formynder, var døden nær som en følge af en alvorlig tarmsygdom. Men sandheden inkluderede også poplegendens eget vaklende psykiske helbred.

Efter nervesammenbruddet i 2007 har Britney Spears ifølge bladet Variety været afhængig af en form for anti-psykotisk medicin.

Britney Spears omgivet af fans. I Polen 2014.

Men ifølge manager Larry Rudolph holdt pillerne som sagt op med at virke. Og ifølge kilder, som People Magazine har talt med, havde Britney Spears - ligesom tilfældet var i ugerne op til nervesammenbruddet - svært ved at kende forskel på fantasi og virkelighed.

Og kombinationen af faderens sygdom og Britney Spears' tilstand kom ifølge de samme kilder tæt på nervesammenbrud nummer to. Britney Spears lod sig angiveligt frivilligt indlægge på psykiatrisk afdeling.

»For os almindelige mennesker er det helt umuligt at forestille os, hvordan det er at leve i Britneys verden. Presset er ufatteligt.«

Sådan siger Rolling Stones-journalist Vanessa Grigoriadis, der i 2008 skrev forsidehistorien 'The American Tragedy' om Britney Spears' ufattelige succes og smertefulde nedtur.

Britney Spears MTV-optræden i 2007 var starten på nedturen.

Hvad ingen, der har fulgt Britney Spears' karriere, havde forstillet sig, var, at den tilsyneladende ustoppelige popdiva som en Fugl Føniks rejste sig fra asken og i de mellemliggende år fra 2008 til 2019 genopfandt sig selv og blev mere populær end sjældent set før.

Selvom kritikken nærmest var konstant, satte Britney Spears med nye hits som 'Womanizer', 'Till the World Ends' og 'If U Seek Amy' nye standarder for, hvordan moderne dansepop kan lyde.

Også selvom det ifølge Variety blev sværere og sværere for Britney Spears at holde facaden med smil og ubekymrede minder.

Og People Magazine skriver:

»Nu er smilet stivnet, og Britney er tom indeni.«