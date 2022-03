Klaus Kjelleup er blevet smidt ud af det danske popband, 'Danser med drenge'.

Kjellerup har skrevet på Twitter, at russerne ikke bomber i Ukraine, og at det er 'ukrainske nazi-terrorgrupper', der bomber i landet.

»Russerne betragter sig slet ikke som fjender af Ukraine eller af det ukrainske folk,« lyder det fra Kjellerup.

Og det falder ikke i god jord hos resten af bandet.

»I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. »Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter,« skriver bandmellemmet Kasper Langkjær på sin Facebook.

Kjellerup er derfor blevet smidt ud af bandet.

»Det er holdninger som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra. På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde,« lyder det fra Langkjær.

B.T. forsøger at indhente kommentar fra Kjellerup.