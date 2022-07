Lyt til artiklen

Verdensstjernen Harry Styles skulle søndag aften havde givet en længe ventet koncert i Royal Arena.

Men på grund af et skyderi i det nærliggende storcenter Field's valgte politiet at aflyse koncerten.

Og nu reagerer Harry Styles på den forfærdelige nyhed om skyderiet.

'Jeg er knust og jeg føler for københavnerne. Jeg elsker denne by. Folk er så varme og fulde af kærlighed,' skriver han i et tweet og fortsætter:

'Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der er blevet såret. Jeg er ked af, at vi ikke kunne være sammen. Vær sød at passe på hinanden.'

Alle gæsterne ble herefter evakueret.

For at fragte gæster fra Royal Arena hjem er metrolinjerne M1 og M2 midlertidigt lukket for andre rejsende – og det betyder trafikkaos ved metrolinjens sidste station i Vanløse.

»Gæsterne i Royal Arena vil blive fragtet til Kronen Vanløse Torv 1 i Vanløse, hvorfra de kan tage hjem eller blive hentet af pårørende,« skriver politiet.

Mange var mødt op i biler for at hente deres pårørende.

»Der er biler over det hele. Det er virkelig kaotisk,« fortæller en beboer i området B.T.