»Grøn Koncert med coronapas kunne formentlig godt fungere.«

Sådan lød det tirsdag fra Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, efter sidste uges guldfejring i Brøndby umiddelbart ikke er blevet den supersprederbegivenhed, som flere eksperter havde frygtet. Således var smittetallet mandag på 85, og Styrelsen for Patientsikkerhed beskriver smittespredningen som begrænset.

Theis Petersen, indsamlingschef for Muskelsvindfonden, der står bag Grøn Koncert, vil dog ikke skele for meget til begivenhederne i Brøndby.

»Jeg synes ikke rigtig, at vi kan bruge den Brøndby-case til noget som helst, for den er jo netop ikke en kontrolleret case,« siger han til B.T.

Danskerne må kigge langt efter kolde fadøl og koncerter denne sommer. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Danskerne må kigge langt efter kolde fadøl og koncerter denne sommer. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

De 9.000 tilskuere på Brøndby Stadion skulle fremvise coronapas, men mange tusinde flere deltog i fanmarchen og den efterfølgende fejring, og hertil var der intet krav om coronapas.

Grøn Koncert, der måtte aflyse sommerens 16 koncerter, efter Folketinget præsenterede sin genåbningsaftale, havde udviklet en model, hvor hver koncert kunne have 10.000 publikummer.

Disse tal og Hans Jørn Kolmos' bemærkning kan måske få nogle til at drømme om, at det alligevel kan blive en sommer med kolde fadøl og livemusik.

Den drøm kan dog godt pakkes væk, for det er fuldstændig utænkeligt, at danskerne i år får mulighed for at tage til Grøn Koncert.

»Uanset hvordan man vender og drejer resultaterne nu, så er det løb kørt for længst. Man kan ikke på under en måned begynde at samle frivillige, kunstnere og hele det maskineri, der skal til for kunne afholde alle de koncerter, vi havde planlagt.«

»Nu kigger vi fremad og håber, at der kommer nogle gode retningslinjer for vores branche for resten af året, og så glæder vi os til at komme tilbage næste år,« siger Theis Petersen.

Da Grøn Koncert i maj meddelte, at de måtte aflyse årets koncerter, udtrykte Theis Petersen dyb skuffelse over, at Folketingets genåbningsaftale i så væsentlig grad afveg fra ekspertpanelets anbefalinger.

Og det er bestemt ikke den eneste følelse, der er i spil for indsamlingschefen.

»Det er klart, at jeg ikke skummer over af begejstring over, hvordan processen har været. Man kunne for lang tid siden have lavet test og fået indikationer, som man også har fået fra udlandet, der gør, at jeg tror, vi kunne have afviklet på en meget mere sikker på måde end alle de ukontrollerede events, vi ser i øjeblikket.«

»Det er ikke ny viden, at der er meget lav smitte udendørs, og når man så har et kontrolleret miljø, så er det endnu lavere. Det har vi vist i flere måneder. Det, der ærgrer mig, det er, at man ikke har lyst til at kigge på de test og resultater, der har været i udlandet, og at man i Danmark ikke selv har sat de test i gang, så man kunne få noget evidens og gennemføre nogle koncerter af en vis størrelse.«

Genåbningsaftalen gør, at der kun må komme 2.000 deltagere til festivaler mellem 21. maj og 1. august.

Årets 16 grønne koncerter skulle have fundet sted fra uge 27 til uge 30.