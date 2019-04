Så er musikplanen for årets Roskilde Festival afsløret, og medmindre du er en kæmpe musiknørd, er der ikke meget at komme efter. Lad os gennemgå det skuffende program.

Onsdag har Roskilde valgt at åbne den ikoniske Orange scene med en kvindelig svensk feministisk rapper ved navn Silvana Imam.

Hun er måske meget fed, men politik og fest er sjældent en god kombi, og det kan nemt ende med en halvtom festivalplads, som i 2016 da man lod et syrisk flygtningeorkester åbne ballet.

Derefter spiller gamle Bob Dylan som nok er legendarisk, men han er ikke en fest som Paul McCartney eller Rolling Stones. Hvor mange holder ud hele koncerten igennem?

Bob Dylan Foto: FRED TANNEAU Vis mere Bob Dylan Foto: FRED TANNEAU

Klokken 23 overtager hypede Cardi B Orange scene. Hun er en perfekt og oplagt Roskilde-booking, men er hendes bagkatalog stort nok til, at man gider vente på ekstranumrene?

Torsdag begynder med sørgmodige Søren Huss kl 14 på Arena, hvis seneste album ’Midtlivsvisen’ fra 2017 langt fra når hans tidligere sange i popularitet.

Dagens rockdinosaur, Robert Plant der var med til at stifte Led Zeppelin, spiller klokken 21 på samme scene, men kender du hans solomateriale? Han spiller ikke engang ’Immigrant Song’, som ellers fik et comeback i Marvel-filmen ’Thor: Raganrok’.

Mø vender tilbage på Orange scene klokken 22 og skal nok blive et hit, selvom sidste års album ’Forever Neverland’ har haft svært ved at leve op til tidligere hits.

Hun afløses af den amerikanske rapper Travis Scott kl 01. Er han det, de unge vil have? Hans største mainstreamhit er hans forhold til realitystjernen Kylie Jenner. Det kan nemt blive en koncert for kun de mest indviede.

Fredag spiller ’Ross From Friends’ overraskende på en af de mindre scener kl 16. Desværre er der bare tale om en fyr fra England ved navn Felix.

Hugo Helmig har fået det store Arena-telt klokken 16, hvilket nok kommer bag på mange, men han gør det godt live og vil være et tiltrængt popindslag.

Amerikanske Vampire Weekend spiller 19.30 på Orange scene. Dem kender du ikke, men du kan ligeså godt sætte dig i kø til nattens Robyn-koncert.

The Cure. Foto: Torkil Adsersen Vis mere The Cure. Foto: Torkil Adsersen

Den svenske popstjerne vil for mange være årets hovednavn, men hvor mange har egentlig hørt hendes seneste ”comeback”-album?

Fredag byder også på rapperen Chance The Rapper, som for almindelig dødelige nemt kan virke som en kedelig erstatning for Kanye West.

Lørdag. Sidste dag på Roskilde skal have fuld gas, men hvor?

Scarlet Pleasure er dagens store popindslag, der nok skal fylde Arena-teltet med kvindelige fans sidst på eftermiddagen.

Bikstok (Røgsystem) spiller på Orange samtidig, men det virker lidt som om, det er ti år for sent?

Noel Gallagher og anmelderdarlingen Janelle Monáe kæmper om din gunst ved 19-tiden. Førstnævnte mangler som altid Oasis-broderen Liam, mens sidstnævnte ville have reddet festivalen, hvis hun hed Beyoncé.

Klokken 23 lukker og slukker The Cure Orange scene. Måske årets største koncert for de ældre, de yngre er formentlig taget hjem.

Roskilde festival 2019 mangler den helt store blockbuster som sidste års Eminem. Og så må man ærgre sig over, at Tinderbox løb med Miley Cyrus og den aktuelle depri-pop-prinsesse Billie Eilish.