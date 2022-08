Lyt til artiklen

Lord Siva kan se tilbage på et vildt koncertår med flere følelsesmæssige højdepunkter.

Den 32-årige sanger med det borgerlige navn Brian Sivabalan, oplevede under coronanedlukningen i 2020 at få to kæmpe hits med 'Stjernerne' og ikke mindst 'Solhverv', og nu hvor man kan spille rigtige koncerter igen, kan han endelig rigtigt se publikum skråle med.

»Det har været rigtig fedt. Jeg er altid en lille smule nervøs, før jeg skal spille, men jeg elsker det også og er generelt set bare glad for, at alting er tilbage ved det gamle. Man sætter meget mere pris på tingene, når det bliver taget fra en,« fortæller Lord Siva, da B.T. møder ham backstage på årets Smukfest.

Festivalen i Skanderborg kalder han resolut for sit koncertmæssige højdepunkt, fordi det er et sted, han er kommet meget, siden han debuterede som Lord Siva i 2014.

Han har det også vildt over, at han i maj endelig fik lov at spille i en udsolgt Store Vega, ligesom Langelands festivalen, hvor han aldrig havde været før, var stort at prøve, fortæller han.

Men ser man på, hvor han ellers har optrådt det sidste års tid, så er det svært ikke at nævne hans gæsteoptræden først i Parken sidste efterår til The Minds of 99's kæmpekoncert og så de to optrædener hos Thomas Helmigs koncerter først på Aarhus stadion i juni og senere på Orange scene på årets Roskilde Festival.

»Parken med Minds var en kæmpe oplevelse. Det var ret sygt. Det var jo The Minds of 99's fans, jeg spillede for, og jeg er jo en popdreng, så det var vildt at se dem nyde min musik,« fortæller han.

Koncerten er blevet omtalt som lidt af en 'corona-befrielses-koncert', hvor publikum endelig fik lov til at stå tæt sammen igen efter et par års nedlukninger, og for Lord Siva var det også en meget særlig oplevelse.

Lord Siva på Smukfest. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Lord Siva på Smukfest. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Folk var meget rørte over at være så mange mennesker sammen. Jeg blev også rørt over, at man kunne se det i deres øjne. Der var folk der græd,« fortæller han med et smil og tilføjer:

»Det var bare fedt at opleve.«

Selve nummeret 'Solhverv', der har været med til at give Lord Siva de mange nye store oplevelser, blev faktisk skabt på rekordtid, fortæller han.

Det var hans ven, produceren 'Noodle', der til en fest spillede gruppen Ekspressens oprindelige udgave af 'Solhverv' for ham.

Lord Sivas 'Solvhverv' blev i 2021 kåret til 'Årets hit' ved Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lord Sivas 'Solvhverv' blev i 2021 kåret til 'Årets hit' ved Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest

Lord Siva blev grebet af sin vens begejstring og fandt nærmest på stedet på sin egen melodi til 'Solhverv', og da de så et par dage efter tog i studiet for at arbejde videre på det, skrev han sin udgave af nummeret på cirka ti minutter, fortæller han.

»Vi var nok færdige efter en time, inden vi lige rettede det til en anden dag.«

Lord Siva tilføjer, at hvor man kan have andre sange som man med tiden bliver træt af at spille live, så elsker han stadig at spille sine største hits, og efter en sommer med cirka 50 koncerter har der været rig mulighed for det.

»Det har været så fedt i år. Jeg blev jo far sidste år, og det har passet så fint med, at mens det hele lukkede ned, så kunne jeg nå at falde ind i min far-rolle og hjælpe Ulrikke (Lord Sivas kæreste, Ulrikke Toft Simonsen, red.), og så kan jeg tage ud og spille nu med hjælp fra gode venner og familie.«

Lord Siva satser på, at corona-nedlukninger er fortid for evigt, og så ser han ellers i den nærmeste fremtid frem til at spille til Fredagsrock i Tivoli, som den 9. september er næste store punkt på dagsordenen.