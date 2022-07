Lyt til artiklen

Tusindvis af mennesker har fået sig noget af et chok til en Dua Lipa-koncert.

For midt under koncerten var der en gruppe mennesker, som begyndte at affyre fyrværkeri inde i Scotiabank Arena, som normalt er en ishockeyarena.

Det skriver BBC og CNN.

Fyrværkeriet blev tilsyneladende sneget ind til koncert, og det canadiske medie CityNews rapporterede, at mindst tre personer havde lidt mindre skader.

Adskillige videoer lagt på sociale medier viser fyrværkeri, der eksploderer væk fra scenen inde i Scotiabank Arena.

Dua Lipa har undskyldt over for sine fans, som blev såret af det uautoriseret fyrværkeri, der blev antændt i mængden.

'Jeg er så dybt ked af det for alle, der var bange, følte sig utrygge, eller hvis oplevelse af showet blev påvirket på nogen måde,' skrev hun på sin Instagram-historie.

'At skabe et sikkert og inkluderende rum ved mine shows er altid min førsteprioritet,' skrev Dua Lipa og tilføjede, at hun og hendes team var 'chokerede og forvirrede'.

I en officiel udtalelse sagde spillestedets ejer Maple Leaf Sports Entertainment, at der samarbejdes med politiet for at efterforske den 'hensynsløse og farlige handling'. I samme ombæring har fans online hævdet, at taskekontrollen ved koncertsikkerhed ved indgangen ikke var streng nok.

Sangerinden er på sin Future Nostalgia Tour, hvor hun også lagde vejen forbi dette års Roskilde Festival.

B.T.s anmelder var yderst tilfreds med den koncert. Du kan læse anmeldelsen her.