Inden længe vender den skandaleombruste sangerinde Sinéad O'Connor tilbage. Det fortæller hun i et stort interview, hvor hun også beretter om sit turbulente liv - særligt de seneste år.

»Jeg vidste ikke, der var syv helveder, men det er der. Jeg har set dem,« siger hun til avisen Irish Independent.

Til mediet fortæller hun vidt og bredt om det hårde liv, hun har ført sig de seneste mange år. Et liv, der blandt andet var påvirket af hendes diagnose som maniodepressiv.

»Jeg opførte mig som et fucking monster, og ingen ville have noget med mig at gøre.«

Sinead O'Connor brød igennem i 1990 med sangen 'Nothing Compares 2 U', som var skrevet af Prince. Foto: FRED TANNEAU

Hendes liv har da heller aldrig været let. Hun har tidligere fortalt, at hendes opvækst var præget af psykisk terror. Ligeledes har hun været gift fem gange med fire forskellige mænd, og hun har hele sit voksenliv klippet sit hår af for at undgå at blive opfattet som et sexsymbol.

Hun har desuden skiftet religion og navn et par gange.

Omvæltningerne i Sinéad O'Connors liv har været mange de seneste år, og det samme her overskrifterne.

'Politiet leder efter Sinead O'Connor: Frygter hun vil hoppe ud fra en bro', 'Sinead O'Connor chokerer: Gider ikke ulækre hvide mennesker' og 'Sinéad O'Connor erklærer krig mod familien efter dramatisk døgn' er blot nogle af dem, der er blevet bragt her hos B.T.

Det stod rigtig skidt til, da hun ad flere omgange i 2017 på de sociale medier truede med at gøre skade på sig selv.

Men hun fortryder ikke episoden, hvor hun i en video på sin Facebook-profil fortalte, at hun var selvmordstruet. Noget, der satte en stor politijagt i gang.

»Jeg var ret rationel i mit vanvid,« siger hun og fortsætter:

»Jeg lavede videoen, fordi jeg forsøgte at komme gennem til min familie eller nogle, der var i nærheden, som kunne komme og bringe mig til hospitalet, fordi jeg havde nyresten. Og du vil gøre hvad som helst, når du har nyresten.«

Enjoying the pinkness. pic.twitter.com/z5cF7kuDgC — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) 9. juli 2019

I dag går det dog væsentligt bedre end dengang, fortæller sagerinden, der nok mest er kendt for hittet 'Nothing Compares To You'.

Hun har fået et godt forhold til sin familie, lever med sine sindslidelser og er konverteret til islam. Hun er dog stadig helt korthåret under hovedbeklædningen.

Planen er, at hun nu vil vende tilbage til offentligheden og scenen.

Det er på tide at starte et nyt kapitel, fortæller hun.