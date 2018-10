Det er næsten 30 år siden, den karseklippede sangerinde med de sorgfyldte øjne tonede frem og sang Prince-nummeret 'Nothing Compares 2 U' med en stemme, som med ét slag gjorde hende verdensberømt.

Nu har den irske sangerinde Sinéad O'Connor taget et skridt, som gør, at hun fremover helt vil skjule sin hårpragt.

I et opslag på twitter afslører hun nemlig, at hun er konverteret til islam.

I den forbindelse har hun også taget et nyt navn. Fremover hedder hun Shuhada' Davitt.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 19, 2018

Sangerinden er født og opvokset i det katolske Irland, men har de seneste år været søgende i forhold til religion.

I 1992 kom hun i modvind, fordi hun i et indslag på amerikansk TV rev et fotografi af paven over.

Senere blev hun ordineret som præst, men den katolske kirker anerkender som bekendt ikke kvindelige præster.

I opslaget skriver hun, at overgangen til islam er et naturligt skridt på den teologiske rejse, hun har været på.

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW — Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 25, 2018

Få dage efter, at hun var sprunget ud som muslim, skrev hun på twitter, at hun havde fået sin første hijab.

Hun ville dog ikke lægge et billede op af den, fordi hun efter eget udsagn var gammel og grim.

Der gik dog ikke mere end et par dage, før hun på opfordring af flere af sine følgere selv offentliggjorde et foto, hvor hun er iført en grøn hijab.

Billedet var ledsaget med ordet 'lykkelig.'

My best friend, Elaine just gave me my 1st Hijab and she got chills all over her body when I put it on. Not gonna post a photo because is intensely personal. And I’m an ugly old hag. But I’m a very, very, very happy old hag. — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 20, 2018

Det næsten skaldede look har været en vigtig del af hendes image, siden hun slog igennem i 1990.

Sidste år afslørede sangerinden i et Dr Phil-show, at hun som ung barberede alt håret af i protest mod sin mor.

Moderen havde nemlig altid fremhævet hende som den smuk i modsætning til søsteren, som havde et stort rødt hår.