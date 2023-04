Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'X Factor'-vinderne har de sidste mange år været ramt af en forbandelse.

Den ene vindersang efter den anden er floppet på hitlisterne, men nu ser Simon Kvamms vinder-duo, ROSÉL, ud til at have brudt den kedelige tendens.

Det er ikke, fordi deres nummer 'Jeg er almindelig' endnu er blevet et kæmpe hit, men for første gang siden 2015 har vi at gøre med en 'X Factor'-vindersang, der med en aktuel 13.-plads nærmer sig top-10 på den officielle danske singlehitliste.

Sidste års vinder Mads Moldt opnåede til sammenligning kun en 24.-plads med sin vindersang 'Clingy', og før ham kunne man slet ikke finde 'X Factor'-vindere som Solveig Lindelof, Alma Agger, Kristian Kjærlund og Morten Nørgaard i top-40.

ROSÉL og Simon Kvamm efter 'X Factor'-sejren. Foto: Bo Amstrup Vis mere ROSÉL og Simon Kvamm efter 'X Factor'-sejren. Foto: Bo Amstrup

I de første mange sæsoner var det ellers normalt, at vindersangene strøg direkte ind på en førsteplads, men det er senest sket i 2014, da Thomas Blachmans sammensatte duo Anthony Jasmin udgav nummeret 'Do Ya'.

»Der er ingen tvivl om, at nyhedsværdien er faldet lidt i løbet af årene. Både i forhold til selve programmet, men også i forhold til den efterfølgende vindersang. Det synes jeg er meget naturligt,« fortæller Jonas Kleinschmidt, der som tidligere musikredaktør og nu Senior Manager hos streamingtjenesten Tidal har fulgt 'X Factor' gennem årene.

Han fortsætter:

»I starten havde 'X Factor' jo det vildeste momentum. Det var simpelthen en unik kulturel begivenhed, der samlede det meste af Danmark. Thomas Blachman væltede ind i stuerne og talte om god og dårlig smag og havde en god kemi kørende med Remee, hvor de stak til hinanden på en underholdende måde.«

Jonas Kleinschmidt påpeger, at den første vinder, Martin Hedegaard, tilmed viste sig at være et kæmpe talent, og selvom det også gik godt de følgende år, begyndte trætheden langsomt at melde sig.

Han mener, der simpelthen gik samlebånd i 'X Factor' med kun få lyspunkter som tilføjelsen af Sofie Linde som vært.

At ROSÈL nu pludselig har fået et lille hit i nummeret 'Jeg er almindelig', skyldes ifølge Jonas Kleinschmidt, at det først og fremmest bare er en virkelig god sang.

»Den virker netop ikke som noget, der er produceret på et samlebånd. Den virker personlig og original. Og en lille smule skæv også. Der er mange små gode detaljer, både i tekst og musik,« forklarer han og fortsætter:

Sådan har vindersangene klaret sig på hitlisten igennem tiden 2022

Mads Molt: 'Clingy'

Fik en enkelt uge på 24. pladsen og derefter ude af top 40. 2021

Solveig Lindelof: 'Cranes in the sky'

Solange-covernummeret opnåede aldrig en plads i top 40. 2020

Alma Agger: 'The Last Dance'

Sangen skrevet af den britiske sangerinde Clare Maguire opnåede heller aldrig en plads i top 40. 2019

Kristian Kjærlund: 'Lost and Profound'

Sangen blandt andet skrevet af Remee og Kwamie Liv. Udenfor top 40. 2018

Place On Earth: 'Young'

Kwamie Liv var blandt andet med til at skrive vindersangen der fik en enkelt uge som nummer 26 på hitlisten. 2017

Morten Nørgaard: 'The Underdog'

Selvom Ankerstjerne og Rasmus Seebach stod bag kom den aldrig i top 40. 2016

Embrace: 'Commitment Issues'

En enkelt uge som nummer 18 og så ude af top 40 igen. 2015

Emilie Esther: 'Undiscovered'

Blandt andet skrevet af Remee. Toppede med en enkelt uge på sjettepladsen. 2014

Anthony Jasmin: 'Do Ya'

Debuterede på førstepladsen. 2013

Chresten: 'Let Go'

Fik en enkelt uge som nummer otte. 2012

Ida Østergaard Madsen: 'I can be'

Lå øverst på hitlisterne i fire uger. 2011

Sarah Skaalum: 'Min Øjesten'

Tre uger som nummer et. Skrevet af Xander Linnet. 2010

Thomas Ring: 'My Dream'

Havde førstepladsen i to uger. Blandt andet skrevet af Pernille Rosendahl, Remee og Soulshock. 2009

Linda Andrews: 'Det bedste til sidst'

Tre uger på førstepladsen. Skrevet af Søren Rasted. 2008

Martin Hedegaard: 'The one'

Lå i fire uger øverst på hitlisterne.

»Derudover er den lækkert produceret, melodien sidder lige i skabet, og ROSÉLS lidt tilbagelænede og kølige vokaler passer perfekt til nummeret.«

Det er Simon Kvamm selv og popsangerinden Pil, der i samarbejde med hendes faste producer Rasmus Olsen har skrevet 'Jeg er almindelig' til ROSÈL.

Jonas Kleinschmidt mener også, at en del af sangens styrke er teksten og budskabet om at turde være sig selv – at man ikke behøver at være noget særligt.

»Det er der jo ingen, der kan være uenige i, og det virker på en måde banalt. Men det er netop ikke banalt at sige i lige præcis den tid, vi lever i, hvor der er en helt sygelig besættelse af individet, præstation og selvoptimering. Tværtimod føles det enormt tiltrængt, at de her to unge kvinder stiller sig op og synger om at være almindelige,« lyder det fra Jonas Kleinschmidt, der tilføjer:

ROSÉL optrådte i 'X Factor'-finalen med sangerinden Pil, som også har været med til at skrive deres vindersang. Foto: Anthon Unger Vis mere ROSÉL optrådte i 'X Factor'-finalen med sangerinden Pil, som også har været med til at skrive deres vindersang. Foto: Anthon Unger

»Det tror jeg rigtig mange, især unge mennesker, kan spejle sig i. Samtidig rammer de en perfekt balance mellem sårbarhed og coolness. Det der helt ærlige, jordnære og sårbare udtryk, der samtidig kan være enormt medrivende.«

Jonas Kleinschmidt tænker derudover, at det er en gevinst, at nummeret er på dansk.

»Det var jo Simon Kvamms eneste regel i år, at alle hans deltagere udelukkende skulle synge danske sange, og det er bare godt set.«

ROSÉL, der består af veninderne Rosa Henriksen og Selma Stahr, har med 'X Factor'-sejren vundet en kontrakt med Universal Music, et hjemmestudie og et forløb hos Danish Songwriting Academy.

Selma Stahr går for tiden i gymnasiet, mens Rosa Henriksen regner med at starte på HF efter sommerferien.