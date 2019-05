Er Danmark allerede ramt af Nephew-træthed? Efter et år med store arena-koncerter, skulle Simon Kvamm og co. kæmpe sig til publikums gunst på sommerens første festivaljob i Jelling.

Da 00’ernes største danske rockband sidste sommer gjorde comeback, var det et sandt triumft med blandt andet selveste kronprins Frederik som hypeman på Smukfest.

Siden har Nephew udsendt ny musik, spillet en masse live og nu har de så indledt sommerkoncerterne som hovednavn på Jelling musikfestival onsdag aften.

Det blev bare lidt en koncert på det jævne.

Simon Kvamm.

Publikum har ikke rigtig taget de nye sange til sig (Ser vi bort fra afslutningshittet ’Amsterdam’, red.), gimmick’en med at flytte Simon Kvamm ud på et klaver er sjov, men også lidt for langtrukken og så mister Nephew også lidt af sin coolness, når de opfordrer folk til at lå-lå’e Jack Whites ’Seven Nation Army’.

Der var smæk på hits som ’Allein Alene’, ’Va Fangool’ og ikke mindst ’007 is also gonna die’, og det er også stadig sjovt, når Simon Kvamm påpeger, at den cubansk-amerikanske sangerinde Camila Cabellos verdenshit ’Havana’ lyder lidt for meget som Nephews ’T-kryds’.

Der manglede bare lige den gnist, der rigtig kunne få sat gang i Jelling på åbningsdagen.

Simon Kvamm plejer ikke at holde sig tilbage for politiske bemærkninger, men han udelod sjovt nok at synge sin politiske opdaterede udgave af ’Superliga’ til trods for, at der er folketingsvalg i næste uge.

Nephew.

»Tænker I på valg,« spurgte han kort, men droppede derefter tanken igen.

Heldigvis er Simon Kvamm jo Simon Kvamm, og som optakt til netop ’Superliga’ kunne han ikke dy sig for at sende en drillende stikpille til hjemmepublikummet.

»Nu synger vi en sang om noget Vejle ikke længere er i. I’m sorry to say. Men det er Silkeborg,« lød det fra Simon Kvamm med henvisning til, at hans elskede Silkeborg igen har overhalet Vejle i fodbold.

Guitarist Kristian Riis råbte til sidst ’kom så Jelling for faen’, men selv det klassiske ’lad os sætte os ned på knæ alle sammen og springe op’-trick, var de ikke rigtig med på.

Nephew leverede varen som det hovednavn de var, det blev bare ikke rigtig en koncert, man vil huske.