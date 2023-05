Simon Kvamm var et øjeblikkeligt hit som ny dommer i årets udgave af 'X Factor'.

Seerne jublede, Thomas Blachman erklærede sig som fan, og da de nåede til finalen i Arena Randers, var det tilmed Simon Kvamms gruppe, Rosél, der løb med sejren. Hvad så nu? Er han klar på en omgang til i 2024?

Da B.T. møder Simon Kvamm på årets Jelling Musikfestival, har han netop taget hul på en stor sommerturné som en del af producertrioen Hugorm.

Det er to måneder siden, at 'X Factor' sluttede. Når Simon Kvamm i dag ser tilbage på sit først år som talentshows-dommer, tænker han på det som en positiv oplevelse.

»Det var sjovt. Især fordi jeg kunne dele det både med min familie, men også med nogle af de folk, jeg spiller i band med. Det nød jeg enormt meget,« fortæller Simon Kvamm og fortsætter:

»Jeg blev faktisk inspireret til at tage nogle ting med videre over i Hugorm. Både når vi spiller live, men også i forhold til nye sange. Så jeg føler, det er gået rigtig godt i spænd med det, jeg selv laver som aktiv musiker.«

Når Simon Kvamm nævner, at han kunne dele det med sin familie, mener han det bogstaveligt.

Hans to døtre og kone Stine var med i 'X Factor'-studiet om fredagen, og i løbet af sæsonen opstod der en tradition med, at en del af hans hold efter hvert liveshow mødtes hjemme i familien Kvamms private hjem til en evaluering af showet.

»Så sad vi og fik lidt natmad og et glas vin og snakkede om, hvad der var sket og lagde planer fremadrettet. Mange af beslutningerne blev faktisk taget der,« smiler Simon Kvamm.

Og så til det store spørgsmål.

Simon Kvamms kollega Kwamie Liv meddelte for nylig, at hun takker af efter to år som 'X Factor'-dommer.

Thomas Blachman har ikke meldt noget ud endnu, men hvad med Simon Kvamm?

TV 2 plejer først at afsløre deres vært og nye dommerhold omkring august i forbindelse med de indledende audition-runder.

Derfor forklarer Simon Kvamm også venligt, at han desværre ikke rigtig må sige noget om det, men tilføjer:

»Jeg har gjort mig tanker om det, og jeg snakker med dem,« fortæller han

Så du er ikke afvisende over for at tage en ny sæson?

»Nej, det er jeg ikke. Men jeg har heller ikke skrevet under på noget endnu.«

I første omgang koncentrerer Simon Kvamm sig om Hugorms sommerkoncerter, ligesom de i november og december tager på en indendørsturné rundt i landet med Frank Hvam.