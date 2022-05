Sommeren står for døren, og med dens komme er der også for mange et glædeligt gensyn med festivalerne.

Det kan dog godt gå hen og blive en oplevelse med lidt for stor spænding – bogstavelig talt.

Sikkerhedsstyrelsen har nemlig offentliggjort en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at de sidste år tjekkede 30 markedspladser, festivaler, byfester og lignende steder med midlertidige elinstallationer.

I 20 procent af tilfældene fandt styrelsen alvorlige problemer med installation af fejlstrømsafbryder, en såkaldt RCDer, som ellers skal sørge for, at ingen får livsfarlige stød i tilfælde af fejl.

»Vi har heldigvis ikke registreret nogen elulykker på festivaler, men det er tankevækkende, at der er problemer med, at installatøren benytter en forkert type fejlstrømsafbryder,« siger vicekontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Evy Boe Madsen.

»Det er også vigtigt at tjekke, at afbryderen kan slå fra, så personale, frivillige og gæster beskyttes mod stød. Man skal altid kontrollere, om fejlstrømsafbryderen virker, inden man slår dørene op.«

Det lyder dog heldigvis, at der ofte er godt styr på det ved landets helt store festligheder, hvor det er professionelle, der står for elinstallationer.

»Andre steder skal elsikkerheden have et nøk opad,« siger Evy Boe Madsen.

Ud af de 30 tilsyn var der otte overtrædelsessager, otte OK-sager og 14 vejledningssager.

Det nævnes ikke specifikt, hvilke steder Sikkerhedsstyrelsen har besøgt.