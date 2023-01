Lyt til artiklen

Kort efter at B.T. gik ud med en efterlysning af Sigurd Barretts stjålne lastbil, er der allerede godt nyt i sagen.

Efterlysningen fik nemlig en hundelufter til hurtigt at reagere.

»Min bil er blevet fundet i en skov ved Avedøre,« lyder det fra en glad Sigurd Barrett.

»Endnu mere fantastisk er det, at det ser ud til, at hele forstillingen stadig er i bilen,« siger han med henvisning til, at kostumer og instrumenter til hans teaterkoncert ‘Sigurds sange om naturvidenskab' stadig er i lastrummet.

Som B.T. skrev tidligere er Sigurd Barret nemlig på tourne og skulle efter planen optræde i Herlev søndag.

Politiet skal nu lede efter fingeraftryk fra gerningsmændene, men politiets melding til Sigurd Barrett er, at ‘bilen formentligt er blevet brugt til flugtbil, eller at tyvene måske er blevet skuffede over at åbne lastbilen’.

»For selvom indholdet har kæmpestor værdi for os, så er det nok ikke noget andre kan få stor glæde af,« siger Barrett.

Glad og lettet over den hurtige genforening, er der hos entertaineren nu ingen tvivl om, at dagens teaterkoncert i Herlev bliver til noget.