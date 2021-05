»Det er vigtigt for mig at bevare min integritet. Det er jo i virkeligheden min ytringsfrihed, de tager fra mig, og så kan man jo ikke samarbejde.«

Sådan lyder det fra Bosse Hall Christensen, der igen-igen er blevet uvenner med sine Shu-bi-dua-kammerater.

Den 72-årige trommeslager, der i 70erne var med til at stifte det populære band sammen med blandt andre Michael Hardinger og Michael Bundesen, har i de sidste seks år spillet med de tidligere Shu-bi-dua-medlemmer Claus Asmussen og Willy Pedersen i gruppen Shubberne, der spiller Shu-bi-duas største hits.

I løbet af coronakrisen er Bosse Hall Christensen imidlertid blevet aktiv i en frihedsbevægelse, der ikke tror, at COVID-19 er så farlig, som den bliver gjort til af myndighederne. Og derfor er han nu blevet smidt ud af Shubberne.

Claus Asmussen og Willy Pedersen skriver tirsdag i en opdatering på Shubbernes Facebookside, at Bosse Hall Christensen har 'valgt at gå ned af en vej, hvor de ikke vil være med', og derfor er han blevet skiftet ud med en ny trommeslager.

Bosse Hall Christensen fortæller selv til B.T.:

»Jeg fik en form for ultimatum for ikke så lang tid siden. Enten måtte jeg vælge frihedsbevægelsen eller Shubberne, for de to ting var ikke forenelige. Det måtte jeg jo så tygge på, men kom frem til, at jeg jo ikke vil løbe fra mine idealer for at spille i et poporkester. Og så måtte jeg forlade bandet.«

Han er skuffet over sine gamle bandkammerater og ved ikke, om de kan tale sammen igen. Lige nu har han svært ved at se dem i øjnene, fortæller han.

»Nu har jeg kendt Claus Asmussen i 47 år og Willy Pedersen i 42 år. Det er mange års venskab at smide ud med badevandet, på grund af at man har en overbevisning, som ikke har en skid med musik at gøre. Det synes jeg er rystende, og det skuffer mig helt vildt. Jeg synes, det er tarveligt.«

Bosse Hall (Nummer to fra venstre) med flere medlemmer fra Shu-bi-dua til premieren på Shu-bi-dua-musicalen i 2016. Foto: Simon Læssøe

Bosse Hall Christensen ved ikke, hvad han skal lave i stedet for, nu hvor han har fået en masse fritid. Hvis han vil fortsætte med at spille Shu-bi-dua-musik i et nyt band, har han dog rettighederne til det, fortæller han.

»Det kan sagtens være, jeg skal lave noget musikalsk. Der er allerede nogen, der har meldt sig under fanerne, men nu må vi se. Det kan også være, det bliver noget helt andet, det må tiden vise.«

Bosse Hall Christensens forhold til de andre Shu-bi-dua-medlemmer har igennem årene generelt været præget af op- og nedture.

I 1981 blev han smidt ud af Shu-bi-dua, da han kæmpede med et alkoholmisbrug. Han solgte sit trommesæt og spillede ikke fast i 25 år, før kopibandet Shubberne kom på banen.

Claus Asmussen, Michael Hardinger, Willy Pedersen, Kim Daugaard, Bosse Hall Christensen, Michael Bundesen og Morten Langebæk Foto: Aage Sørensen

Derudover skabte han røre i 2014, da han udgav erindringsbogen 'Gokkelajser', hvor han blandt andet kritiserede Shu-bi-duas videre karriere, efter han var blevet smidt ud.

Bosse Hall Christensen er i Shubberne nu blevet afløst af trommeslageren Rasmus Grosell. Det originale Shu-bi-dua har ikke været aktiv siden nu afdøde Michael Bundesen i 2011 blev ramt af en blodprop.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Claus Asmussen og Willy Pedersen, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.