Den 19. udgave af 'Højskolesangbogen' udkom torsdag, og der er en stor udskiftning i de folkekære sange.

Hele 122 sange er fjernet, mens der er blevet plads til 151 nye. Derfor er der nu hele 601 sange at synge med på.

En af sangene, man har fjernet, er Shu-bi-duas 'Danmark'. Det sker kort efter, at forsangeren i bandet, Michael Bundesen, er død.

Han sov stille ind ved sin families side i Gentofte søndag aften efter et kort sygdomsforløb med kræft.

En af sangene, der i stedet er kommet med, er Isam B's 'Ramadan i København'.

Det har vakt stor ærgrelse og vrede hos mange danskere. Det ses blandt andet i B.T.s kommentarspor, hvor mere end 700 har givet deres mening til kende, og flere mener, at den danske kulturarv forsvinder, mens der ikke burde være en sang om ramadan med. Flere politikere har også langet ud efter beslutningen på Facebook. Heriblandt Morten Messerschmidt, Anders Vistisen og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.

Peter Kofod skriver på sin Facebook, at 'det er trist og foruroligende', og at 'det er en skør verden, vi lever i'. Han uddyber over for B.T.:

»Jeg synes, at det er totalt skørt, at man smider 'Danmark' ud og tager Isam B ind. Der vender sig noget i maven, det er så forkert. Verden er af lave,« siger han.

Er det ikke fair nok, at udvalget vurderer, at sangen ikke god nok, og derfor skifter ud?

»Jo, men det er forkert, at man tager en ramadan-sang med. Jeg forstår ikke, at man sparker en klassiker ud. Den sammenkombling er forkert.«

Højskoler er jo forbundet med fællesskab og sammenhold, og det gør vel bare 'Højskolesangbogen' mere inkluderende – hvorfor er der noget galt ved det?

»Alle kan være med på præmissen om bevægelsen og 'Højskolesangbogen'. Men man behøver ikke lave den om for at inkludere alle andre. Det synes jeg ikke, man behøver. Der er i øvrigt tale om en forfatter, der har problemer med, hvordan folk er påklædt. Det er forkert.«

Hvad betyder sangen 'Danmark' for dig?

»Det er en fin sang, jeg har sunget med på den flere gange. Det er en klassiker, der skal være plads til.«

Sangen 'Danmark' har tidligere været et samtaleemne. Tidligere i år fik DR kritik for at bruge den i deres populære program 'Fællessang – hver for sig'. Sangen blev blandt andet kritiseret for at være stødende og ikke at passe ind i tiden.