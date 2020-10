John Lydon, kendt som forsanger i bandet Sex Pistol, har tidligere støttet Barack Obama og Hillary Clinton som USA's præsident. Af den grund vækker hans seneste interview stor opsigt.

Fælles for Obama og Clinton er nemlig, at de er demokrater.

Men i et interview med The Guardian lægger John Lydon ikke skjul på, hvem den næste præsident i USA bør være. Ifølge Lydon hedder den næste præsident Donald Trump.

Altså en republikaner.

John Lydon giver sin stemme til Donald Trump 3. november. Foto: MARKO DJURICA Vis mere John Lydon giver sin stemme til Donald Trump 3. november. Foto: MARKO DJURICA

»Alt andet vil være tosset. Det er det eneste rigtige, nu hvor Joe Biden er modstander – han er ikke i stand til at styre roret,« udtaler Lydon, hvis kunstnernavn i Sex Pistol er 'Johnny Rodden'.

Ifølge The Guardian hænger støtten sammen med oplevelser, hvor Donald Trump under sin regeringstid er blevet anklaget for racisme.

»Jeg er blevet beskyldt for det samme, så jeg forsvarer alle, der bliver kaldt det. Selvfølgelig er jeg ikke racist,« siger han til The Guardian.

John Lydon anerkender dog vigtigheden af sorte amerikaneres rettigheder, som for alvor blev et tema efter drabet på George Floyd, hvilket Lydon selv kalder »frygteligt«.

Donald Trump og Joe Biden kæmper om magten i USA. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Donald Trump og Joe Biden kæmper om magten i USA. Foto: BRIAN SNYDER

Men han mener videre, at det ikke er ensbetydende med, at alle politifolk er onde, eller at alle hvide er racister.

Og netop derfor agter han at stemme på Donald Trump ved det kommende præsidentvalg 3. november.

Blandt andet har forsangeren erhvervet sig en kastet med bogstaverne MAGA på – som står for Trumps slogan 'Make America Great Again'.

John Lydon blev egentlig født i England, men fik i 2013 amerikansk statsborgerskab.

Sammen med resten af medlemmerne i Sex Pistol, har han opnået stor musikalsk succes. Det er blevet til adskillige priser – blandt andet en Grammy og NME-award – og i alt 16 albummer.

Det seneste – 'Live & Filthy' – kom i 2008.