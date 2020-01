Efter fem års stilhed er den populære, amerikanske popsanger Selena Gomez igen på gaden med et nyt album.

Det er de helt store følelser, der er blevet lagt i projektet, og det fornemmes tydeligt i hendes reklamevideo, som er lavet i samarbejde med Spotify. Her bryder hun sammen, og hulker sig igennem halvdelen af videoen.

Det er allerede kommet ud, at den allerede udgivne single 'Lose You To Love Me' handler om hendes smerte ved at blive droppet af popkollegaen Justin Bieber, som kort tid efter giftede sig med modellen Hailey Baldwin.

»Ærligt talt, så var albummet et mareridt at komme igennem, men på den bedst mulige måde,« siger hun i reklamevideoen, inden hun forklarer, hvad mareridtet bestod i.

27-årige Selena Gomez har længe kæmpet med angst og følelsen af at føle sig værdiløs, og derfor har albumtitlen 'Rare' (sjælden/betydningsfuld) haft en stor betydning for projektet.

»Som alle ved, har jeg haft en masse selvtillidsproblemer i fortiden. Jeg kæmper stadig med selvværdet. Det er noget, jeg altdi kommer til at arbejde på. Og derfor fik 'Rare' mig til at få en fantastisk følelse...« siger hun i videoen.

Hun har brugt sine problemer i sangene, og håber nu at det kan hjælpe blandt hendes millioner og atter millioner af fans. Netop da snakken falder på hendes fans, bryder hun sammen, og har problemer med at bevare fatningen i resten af den knap fem minutter lange video.

»De samtaler, der knuser mit hjerte, er når de bare fortæller mig, at de lider. Jeg forstod det aldrig før. Når folk sagde 'det har reddet mit liv', forstod jeg det simpelthen ikke.«

Vis dette opslag på Instagram We had the privilege of speaking to #SelenaGomez and hearing her #RareStories. Her new album #Rare arrives this Friday Et opslag delt af Spotify (@spotify) den 9. Jan, 2020 kl. 11.15 PST

»Og jeg har altid bare lyst til at tage fat i ansigtet på dem alle sammen og fortælle dem, hvor elskede de er, hvor vigtige de er, hvordan de kan gøre alt, de sætter sig for. Hvis jeg, som bare er en pige fra Texas, har gjort alt dette, og tingene fortsat går min vej, så kan du gøre alt,« siger hun hulkende.

Gomez har 165 millioner følgere på Instagram, og en stor del af hendes popularitet er affødt af hendes tydeligt empatiske sind og medfølende Instagram-opdateringer.

Ifølge L.A. Times, som er et af de få medier, der fredag formiddag har anmeldt albummet, kan hun snildt få endnu flere fans nu, og de beskriver 'Rare' som 'hendes første rigtig gode album'.

Hun har ikke været på turné siden 2016, hvor hun måtte aflyse før tid på grund af angst, panikanfald og depression, som angiveligt var forårsaget af sygdommen lupus.