DR har måtte som bekendt sadle om i sidste øjeblik og fjerne publikum fra årets Melodi Grand Prix. Det har givet en lidt underlig oplevelse hjemme i tv-stuerne.

Statsminister Mette Frederiksen meddelte fredag, at på grund af coronavirus bør man ikke afholde arrangementer med over 1.000 mennesker samlet et sted.

Derfor bliver Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena i København afholdt uden publikum.

DR har valgt at erstatte publikum med en omgang falsk dåseklap, og det er noget, seerne derhjemme synes er underligt.

På Twitter hvor man altid har en fest, når der er Dansk Melodi Grand Prix, skriver blandt andet en Anne-Sofie D.M.:

»Lidt cringy med det dåse-publikum. Dog stærkt af værterne at holde humøret højt.«

Søren Hugger Møller skriver:

»Havde egentlig ikke tænkt mig at se #drgrandprix, men var lige nødt til at se det for at se, hvordan de klarede tv-produktionen uden publikum. Hvad fanden sker der for dåseklap?!

Kristian L G Nielsen skriver:

»Jeg kunne nok godt undvære dåseklap.«

Listen af reaktioner over det forproducerede publikum er lang.

Se videre herunder.

Dåseklap til #drgrandprix. Det er tragikomisk. — Christian Kistrup (@ChristianRK) March 7, 2020 Wafande aflyste vores koncert med ham i Hirtshals, fordi han blev tilbudt at spille til Melodi Grand Prix. Det er et helt standardkontraktvilkår så ingen sure miner herfra - men jeg sidder altså sådan lidt og smågriner over at han nu spiller for en tom sal. #drgrandprix — Michael Vajhøj (@roadhigh) March 7, 2020 Dette melodundegrandprix har potentiale til at komme på Mount Rushmore over mest akavede tv-øjeblikke sammen med “Er det en abe?”, da Jens Blauenfeldt ønskede bål og brand i USA og X-factor fra i går. #drgrandprix — Thomas Riis Hansen (@Riisen) March 7, 2020 Niveauet af akavethed når #drgrandprix afspiller klappe-lydeffekter fordi at der intet publikum er, er kolossalt. — Cope Calope (@CopeCalope) March 7, 2020 “Melodi Grand Prix har altid været en folkefest”.... mjah.... #drgrandprix — Louise Hagemann (@Louise_Hagemann) March 7, 2020 Normalt plejer jeg at gå amok når det handler om at tweete om #drgrandprix men det der dåseklap i en næsten tom arena hylede mig fuldstændigt ud af den. pic.twitter.com/6DHMK29lit — Beatrice (@BeaBoeffelman) March 7, 2020

