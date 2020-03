Den dårligst hørende del af befolkningen er alt andet end tilfredse med DR's udgave af Dansk Melodi Grand Prix.

På DR1's Facebookside står seerne nemlig i kø for at skælde ud. De synes, lyden er alt for dårlig.

Om der vitterligt bør fyres en lydmand, eller brokhovederne blot har brug for høreapperat er ikke til at vide, men altså:

For eksempel skriver en Mille Højbjerg Khan:

Hvad tror du er problemet?

»Er det kun mig, som ikke kan høre en dyt af, hvad der synges?«

Birgit Larsen skriver:

»Er det os der pludselig er døve, vi kunne ikke høre, hvad Isam (B, red.) sang, synd for ham.«

Hun følger sit spørgsmål op med en grædende emoji.

En Kenneth Madsen skriver, at DR endnu engang fejler 'totalt med lyden'.

»Man kan næsten ikke høre, hvad de synger,« skriver han tilsat en rød og arrig emoji.

Claus Bo Andersen påpeger, at vi endda er i år 2020. Så burde man have styr på lyden, mener han.

Andrés Tapia ved, at DR har udstyr der er 'milliondyrt' og undrer sig over, hvorfor der så ikke er styr på det.

»Få dog hyret pro (Professionelle, red.) folk til opgaven...Pinligt,« skriver han.

Listen af sure kommentarer fortsætter.

