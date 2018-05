Øverst kan du høre lidt af vindersangen i Eurovision 2018 - Israels Netta Barzilai med sangen 'Toy'.

Israelske Netta Barzilai, der lørdag aften vandt Eurovision med sangen 'Toy', bliver på sociale medier beskyldt for racisme på grund af hendes asiatisk inspirerede kostume.

Det skriver flere udenlandske medier - deriblandt Buzzfeed og Telegraph.

Mens rigtig mange har rost den 25-årige sangerinde for hendes excentriske sang 'Toy', der har et feministisk budskab og skal fungere som en opløftende sang til alle, der har været udsat for chikane eller mobning, beskylder andre sangerinden for at være racistisk.

Under hendes optræden på den store Eurovision-scene lørdag aften, var hun iklædt en asiatisk inspireret pink og sort kjole i kimono-stil, mens traditionelle japanske vinkende guld-katte, bedre kendt som maneki-neko, pyntede i baggrunden.

Der er tydeligvis flere brugere på sociale medier, der er stødt efter æstetikken i sangerindens udseende og sceneshow.

ME @ EVERY WHITE WOMAN CELEBRATING ISRAEL’S WIN



THAT PERFORMANCE WAS SUPER RACIST SHE HAS LITERALLY STYLED HER MAKEUP TO MAKE HERSELF LOOK ASIAN — nerdy and fabulous (@HooiWanV) 12. maj 2018

'Mig til alle hvide kvinder, der fejrer Israels sejr: Den optræden var super racistisk. Hun har bogstavligt talt stylet hendes make-up, så hun kommer til at se asiatisk ud,' skriver en Twitter-bruger.

En anden skriver i sarkastisk tone:

'I kølvandet på den ophedede diskussion om, hvorvidt Israels sang til Eurovision var racistisk, har vi besluttet os for, at lade tvivlen komme Israel til gode og gå ud fra, at det var den'.

Following heated discussion as to whether or not #Israel’s #Eurovision entry was racist, we’ve decided to give Israel the benefit of the doubt and assume they were being racist — Annie Kehune (@annsplaining) 12. maj 2018

Brugeren Martyn Kelly mener, det er paradoksalt, at asiatiske lande ikke må deltage i konkurrencen, men at andre deltagere åbenbart godt må klæde sig ud som dem.

'Eurovision. Hvor det ikke er okay at være asiatisk, men okay at lade som om, man er det'.

#Eurovision. Where it isn't ok to be Asian but it is ok to pretend to be. smh pic.twitter.com/eQkXNcHioN — Martyn Kelly (@martynkelly) 12. maj 2018

En anden sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er flere, der er blevet stødt over sangerindens kostumevalg.

is nobody else noticing that this is really uncomfortable and problematic or is everyone just too drunk at this point#Eurovision pic.twitter.com/rhlks9zGcw — ellie (@eleanorbate) 12. maj 2018

'Er der ingen andre, der har lagt mærke til at dette er virkelig ubehageligt og problematisk, eller er alle bare for fulde på nuværende tidspunkt?'

Synes du, at Netta Barzilais kostume er racistisk?

'En manga-udgave af Björk

Netta Barzilai var bestemt heller ikke populær hos mange af de danske seere. Kommentarerne i BTs liveblog fra showet, tyder i hvert fald ikke på, at sangen faldt i god jord.

'Den vinder sang er sgu da noget lort,' skriver Karen.

En anden bruger ved navn Kongen, har heller ikke meget fidus til den israelske sangerinde.

'Netta er glemt om 6 måneder, hun kan til nød få 5 minutter på Hjallerup Marked på den kolort farvede scene bagved pølsevognen'

'Det værste lort ever altså. Bamse og kylling havde vindet, hvis de var stillet op. Hvor er det til grin,' skriver froggy4life.

Du kan se hele Netta Barzilais optræden her: