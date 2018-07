Musicalen 'Seebach', der fortæller historien om Tommy og Rasmus Seebachs liv og karriere, har været en bragende succes, og nu kan den populære forestilling skabt af Fredericia Teater bryste sig af at være den bedst sælgende musical på en enkelt sæson siden 2001.

Musicalen har solgt 190.000 billetter landet over siden premieren i september, og det gør også, at man nu forlænger forestillingens spilleperiode på Det Kongelige Teater med yderligere 17 forestillinger.

»Jeg er mere end stolt. Mest af alt fordi vi har ramt en hel masse danskere lige midt i hjertekulen med en perle af en musical, som er en ægte 'føl-det-hele'-forestilling. Jeg kan ikke huske, at jeg tidligere har modtaget så mange uopfordrede takke-mails, som jeg har denne gang fra glade publikummer, der har oplevet SEEBACH,« siger teaterchef ved Fredericia Teater, Søren Møller, i en pressemeddelelse.

'Seebach' havde urpremiere på Fredericia Teater i september sidste år og har siden spillet i Musikhuset Aarhus, inden den denne sommer drog til Det Kongelige Teater i København, hvor forestillingen stadig spiller.

Udover publikums begejstring har også anmelderne været vilde med den musikalske fortælling om Seebach-familien.

»Sangnumrene fungerer virkelig godt, og der synges og spilles fremragende i de bærende roller,« skrev B.T.'s anmelder Morten Buckhøj blandt andet om forestillingen tilbage i september.

Skuespiller Joakim Lind Tranberg, der spiller hovedrollen som Rasmus Seebach i forestillingen, har tidligere forklaret, hvordan også Seebach-familien har været glad for forestillingen.

»Familien har været meget glade og rørte. Vi havde heldigvis en gennemspilning, hvor de var der, og det var så sindssygt at stå deroppe og meget rørende, at en hel familie har lukket op til deres hjem, som de kunne have gjort for mange år siden. Men de har passet på hinanden, og nu lukker de så op, så vi kan fortælle deres historie,« fortalte Joakim Lind Tranberg til B.T. i juni.

Phantom of the Opera på Det Ny Teater er i øvrigt den bedst sælgende musical nogensinde på en enkelt sæson i Danmark med 270.000 solgte billetter, oplyser Have Kommunikation.