Sangerinderne Cardi B og Megan Thee Stallion formåede i den grad at stjæle showet til årets Grammy Awards.

Til prisuddelingen, som blev sendt i amerikansk tv natten til mandag dansk tid, optrådte rapduoen nemlig med et yderst seksuelt show, der i den grad har vakt opsigt.

Ifølge News.com.au optrådte Cardi B og Megan Thee Stallion med deres hitsang 'WAP', og som billederne herunder viser, så fik den altså ikke for lidt.

De to sangerinders optræden inkluderede således alt fra en stripperstang og tårnhøje stiletter til en voldsom seksuel dans og en påklædning, som ikke efterlod meget til fantasien.

Cardi B under sin optræden med Megan Thee Stallion. Foto: CBS Vis mere Cardi B under sin optræden med Megan Thee Stallion. Foto: CBS

Megan Thee Stallion (venstre) og Cardi B (højre) under deres optræden til Grammy Awards. Foto: Kevin Winter / HANDOUT Vis mere Megan Thee Stallion (venstre) og Cardi B (højre) under deres optræden til Grammy Awards. Foto: Kevin Winter / HANDOUT

Cardi B under sin optræden med Megan Thee Stallion. Foto: CBS Vis mere Cardi B under sin optræden med Megan Thee Stallion. Foto: CBS

På trods af den yderst seksuelle optræden, så blev Cardi B's og Megan Thee Stallions sang faktisk censureret.

Det skyldes, at der ifølge Federal Communication Commission, som regulerer tv- og radiofrekvensen i USA, ikke må vises 'uanstændigt' eller 'beskæmmende indhold' mellem klokken 06 om morgenen til 22 om aftenen, og derfor havde rapduoen fjernet alle bandeordene i sangen.

Men på trods af dette formåede rapduoen altså at gøre indtryk med deres optræden.

Især på sociale medier, hvor kommentarerne er strømmet ind. Se nogle af reaktionerne herunder:

My mom watching Megan and Cardi B performing #GRAMMYs pic.twitter.com/c02Bsa11ql — Leila Eldo (@leilzz) March 15, 2021

.@PostMalone is ALL of us watching @theestallion and @iamcardib's #GRAMMYs performance. I mean...WOW. pic.twitter.com/dgEhe0CkMd — iHeartRadio (@iHeartRadio) March 15, 2021

Parents with young children watching this Megan Thee Stallion and Cardi B performance #GRAMMYs pic.twitter.com/VeMjxLQ3fq — (@dushajcd) March 15, 2021

megan and cardi b telling cbs they wouldn’t do anything TOO crazy on live tv #GRAMMYs pic.twitter.com/hq142vrjXl — alexa (@evermorefc) March 15, 2021

Det var i øvrigt Megan Thee Stallions første deltagelse ved Grammy Awards.

Og den gik umiddelbart ret godt.

For udover hun formåede at stjæle showet med sin opsigtsvækkende optræden, så formåede hun også at vinde to priser.

Hun vandt kategorien 'Bedste Nye Artist' samt kategorien 'Bedste Rapsang' sammen med Beyoncé for sangen 'Savage'.