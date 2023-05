Hvad skete der lige der?

Lørdag eftermiddag blev europæiske Eurovision-journalister pludselig forvandlet til ivrige fans, da Finlands deltager, Käärijä, entrede presserummet for at stille op til selfies og interviews inden aftenens finaleshow.

Alle kæmpede for at få en bid af den 29-årige Käärijä, hvis borgerlige navn er Jere Pöyhönen, og med djævlehåndtegn og tungen ud af munden forstod han at sælge varen i midten af den store journalist-klump, inden han forlod presserummet igen.

Den finske deltager, der stiller op med sangen 'Cha Cha Cha', er en af de helt store favoritter til at vinde dette års Eurovision.

Kaarija på scenen under Eurovision. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Kaarija på scenen under Eurovision. Foto: PHIL NOBLE

Under prøverne er han blevet kendt for sin energiske optræden, og eksperter og bookmakere spår, at sejren kommer til at stå mellem ham og den tidligere vinder fra Sverige, sangeren Loreen.

I et interview med BBC har den utroligt vellidte og populære sanger sat nogle ord på, hvad hans Eurovision-sang handler om - hvilket også er en hjælp til alle os, der ikke lige taler finsk:

»'Cha Cha Cha' handler for mig om frihed. Hver dag i livet har vi alle problemer. Der sker hårde ting, dårlige ting. Og når weekenden kommer, vil folk gerne glemme alle de triste ting. Og mange gange drikker de en piña colada og får mod på at gå på dansegulvet,« siger han, før han med et smil tilføjer:

»For mig har jeg ikke brug for alkoholen, fordi jeg er så vanvittig sur, at jeg er ligeglad med, hvad andre mennesker tænker. Er jeg en god danser eller ej? Det er lige meget! Og jeg håber, at andre vil tænke det samme.«

Se optrinnet i videoen øverst.

Lørdag aften kan du følge B.T.s livedækning af Eurovision-finalen i vores liveblog fra klokken 20.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':