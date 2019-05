Christopher var i gang med at takke sit publikum for en god koncert, da det pludselig stormede med mennesker ind på scenen.

Den 27-årige popstjerne havde onsdag aften netop sparket sin sommerturné i gang med en vellykket koncert på Jelling Musikfestival, da han fik et decideret chok.

Christopher skal nemlig giftes til sommer, og i den anledning havde hans venner åbenbart valgt at starte hans polterabend i Jelling.

»Mine damer og herrer. Giv en stor hånd til Christopher, der skal giftes,« lød det fra konferencier Anders Breinholt, som nåede ind på scenen og ønske den kommende brudgom tillykke.

»Tak skal du have,« lød det fra Christopher, der blev båret ud af scenen af sine venner og ind i en stor, sort bus, der holdt klar bag scenen.

Hvor og hvornår brylluppet skal stå vides ikke - andet end at det bliver denne sommer..

Christophers kæreste, modellen Cecilie Haugaard, har ved en tidligere lejlighed fortalt, at brylluppet skal holdes i Danmark, og at vielsen klares af en præst i familien - resten holder de indtil videre for sig selv.

Selve koncerten i Jelling bar præg af Christophers nye album, 'Under the Surface', hvor publikum virkede til at tage godt i mod de nye numre.

Christopher i Jelling. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Christopher i Jelling. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er jo popmusik, så hvis man ikke kender det, kan man synge med efter andet omkvæd,« lød det selvironisk fra Christopher tidligt i koncerten, der lå på den store hovedscene lige før dagens største navn, Nephew.

Har du planlagt at se Christopher på en af sommerens kommende koncerter, skal du dog ikke frygte ene af nye 'ukendte' sange.

Popstjernens festivalsæt er fyldt med alle de gamle hits - og selvom det ikke var meningen - fik publikum i Jelling også som bonusnummer 'First Like'-hittet, så ikke en teenagepige kunne gå skuffet hjem.

Som en ekstra lille bonus-info har Christopher sjovt nok Cirkusrevy-dronningen Lisbet Dahls søn Gustav Wolter med som korsanger.

Han har tidligere gjort sig bemærket i 'Midt om natten'-musicalen, hvor han spillede hovedrollen Benny - rollen, som i filmudgaven blev spillet af Kim Larsen.

Lisbet Dahls søn Gustav (t.h.) med på kor. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Lisbet Dahls søn Gustav (t.h.) med på kor. Foto: Kristian Dam Nygaard

Se video hvor Christopher bliver 'bortført' til sin polterabend øverst i artiklen.