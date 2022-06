Lyt til artiklen

Torsdag eftermiddag gav bandet NYREDOLK koncert på metalfestivalen Copenhell.

Kendere vil vide, at det ikke er mange koncerter, som det danske black metalband giver, og det er der nok en god grund til, hvis de gerne vil slutte alle koncerter som deres seneste.

De maskeklædte gutter takkede nemlig af fra deres Copenhell-koncert ved at smadre alt deres udstyr på scenen – til stor begejstring fra det fremmødte publikum, der kvitterede med jubelråb og håndtegn.

Du kan selv se den vilde koncertafslutning i videoen øverst i artiklen.

Black metal-bandet NYREDOLK. Foto: PR / NYREDOLK / bandcamp Vis mere Black metal-bandet NYREDOLK. Foto: PR / NYREDOLK / bandcamp

Det kommer nu heller ikke som noget chok for festivalchef for Copenhell, Jeppe Nissen, at torsdagens NYREDOLK-koncert gik vildt for sig, fortæller han til B.T.

»NYREDOLK spiller vilde koncerter, og der er jo højt til sceneloftet på Copenhell,« lyder det med et glimt i øjet.

Heldigvis gik metalbandets sparken til og kasten med instrumenter ikke ud over festivalens scene eller eget udstyr, forsikrer han.

Det er da heller ikke helt uvant for den københavnske metalfestival, at et trommesæt må lade livet på scenen i ny og næ.

»Det er sket før, og det sker nok også igen,« slutter festivalchefen.