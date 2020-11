Mens resten af verden bider negle over det endnu uafklarede amerikanske valg, valser præsidenten selv rundt i Det Ovale kontor, hvor han synger om både svigersøn, pornostjerne, tv-tid og selvfølgelig, sig selv.

Manden i musikvideoen ligner i hvertfald Donald Trump på en plet. Men det er i virkeligheden den 76-årige amerikanske The Simpsons-stjerne Harry Shearer.

Teknikken hedder 'Motion Capture'. Hver musikvideo tog godt to og en halv måned at fuldføre. Og Harry Shearer optog det hele iklædt heldragt og et helt specielt visir fyldt med bittesmå kamerarer, der alle peger ind i hans ansigt, hvor hver en lille detalje optages og 'trylles' om til Trump.

»Det var udmattende. Men jeg synes, at resultatet er fantastisk. Nærmest lidt uhyggeligt. Det er som at se præsidenten danse og synge,« siger Harry Shearer, der har fanget B.T. pr telefon fra Los Angeles.

Harry Shearer som Donald Trump

Timingen kunne måske godt have været bedre. Således udkom Harry Shearer's nye album 'The Many Moods of Donald Trump', bare tre dage før det amerikanske præsidentvalg.

Men dén slags slår ikke den 76-årige Simpsons-stjerne ud.

»Donald Trump er den største gave til komikken siden bananen. Og de komikere, der mener det modsatte, ja, de er bare dovne. Som komikere er det nemlig vores job, at gøre grin med den mørke side. Og i Trump har vi personificeringen af den mørke side. Den mand vil gøre alt for penge,« siger Harry Shearer til B.T.

I sit ugentlige radioshow har Harry Shearer i flere år gjort musikalsk nar ad præsidenten. Derfor var det oplagt at lave et helt album med sange som 'Son in Law', 'I Can’t Believe I’m Me', 'Stormy Daniels', 'I Never Knew Him' og 'COVID-180'.

Harry Shearer og hans kone sangerinden og komponisten Judith Owen. Foto: PR

I USA frygter mange, at den politiske polarisering vil føre til en ny borgerkrig.

Men dét mener Harry Shearer ikke er spor realistisk.

»Jeg tror, at Trump vil tabe valget. Og jeg tror, at det vil komme som et eksistensialistisk chok. Han vil blive knust som en myre. Men borgerkrig, det bliver det ikke til. Det er simpelthen ved at blive for koldt,« siger Shearer, der startede som barnstjerne i Hollywood.

I 1984 skabte han sammen med to gode venner sensation med den legendariske musik-film 'This is Spinal Tap', en parodi på alverdens selvhøjtidelige rockbands. Og siden 1989 har Harry Shearer tjent formuer på at levere utallige stemmer til ét af verdens mest populære tv-serier 'The Simpsons'.

Mister Burns og hans højre hånd, Smithers får begge stemmer af Harry Shearer. Shearer lægger i alt stemme til ti af de tegnede Simposons-figurer. Foto: Fox

'The Simpsons'-stjerne, Harry Shearer elsker at gøre nar ad Donald Trump. Hans helt nye album hedder 'The Many Moods of Donald Trump'. Foto: LEON NEAL

Pengene fra 'The Simpsons' er ikke alene blevet brugt til tre hjem i hhv. Los Angeles, New Orleans og London, hjem Shearer deler med sin kone, den walisiske sanger og komponist Judith Owen.

I husene har ægteparret også indrettet hjemmestudier, når kreativiteten melder sig. Og det var også her, at Harry Shearer fik omformuleret sin vrede på Donald Trump til komik og musik.

»Trumps løgne har utroligt nok ikke ført os ud i en ny stor krig, men der er en lille pandemi for tiden, og her har hans håndtering været både komisk og tragisk,« siger Harry Shearer, der endnu engang gang finder det sjove i det tragiske.