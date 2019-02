Lukas Graham gæstede forleden det amerikanske tv-program 'Home & Family' på Hallmark Channel.

Her åbnede han op for historien bag sit seneste hit. Men afslørede han også en stor nyhed fra sit privatliv?

Ihvertfald fik han udråbt sin kæreste til sin forlovede, da han skulle forklare betydningen af hittet 'Love Someone', som går sin sejrsgang i Europa og USA.

»Nu føler jeg virkelig, at min forlovede har givet mig noget, jeg kan miste, hvis jeg ikke er en god nok far - eller ihvertfald det forhold, jeg har til hende,« siger han til de to værter.

Lukas Graham har kendt sin kæreste Marie-Louise Schwartz siden skoletiden, men det var først i 2013, at de to blev til et par.

Det er sjældent, den danske stjerne åbner op om sit privatliv, men på deres Instagram-profil kan man få et indblik i deres kærlighed til hinanden og til deres datter, som de fik i efteråret 2016.

Lukas Graham har også tidligere hyldet sin kæreste for hendes måde at håndtere hans succes og det hektiske liv, der følger med.

»Jeg er så glad for, at jeg har en kæreste, der har gidet bakke mig op i det. Jeg ville ikke stå, hvor jeg står nu, uden hende,« siger han.