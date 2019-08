Torsdag eftermiddag blev Smukfest ramt af et massivt regnvejr, da himlen kort efter klokken 14 åbnede sig, og heftige vandmængder ramte bøgeskoven i Skanderborg.

Det betød blandt andet lukning af en indgang og aflysninger.

Hovedindgangen til Smukfest-scenerne måtte lukkes ned, da vandmængderne foran indgangen var for store, og den legendariske danske duo Laid Back måtte gå af før tid grundet vandmængderne.

DMI oplyste torsdag om risiko for lokale skybrud, hvor der kunne falde mellem 15 og 25 mm på 30 minutter.

Store mængder regn ramte Smukfest torsdag. Foto: Camilla Bøgeholdt Lund Vis mere Store mængder regn ramte Smukfest torsdag. Foto: Camilla Bøgeholdt Lund

Og vejret var da netop også præget af store mængder regn på kort tid efterfulgt af pludselig opklaring og solskin.

Smukfest-talsmand Poul Martin Bonde kunne på festivalens pressemøde torsdag ikke udelukke, at der kommer flere aflysninger som konsekvens af vejret.

»Laid Back gik af tidligere på Stjernescenen, og ellers holder vi programmet, men falder der mere regn, og kommer det hårdt og pludseligt, så må man udbedre det, som det sker. Vi er klar på rigtig mange ting, men lige det her er svært at gardere sig mod,« forklarede talsmanden.

Han fortalte samtidig, at festivalen bruger sand, skærver og flis til at undgå for store vandmængder, og skulle store områder med mudder opstå, har festivalen også en sneplov til rådighed.

Regnen væltede ned over Smukfest torsdag. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Regnen væltede ned over Smukfest torsdag. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det er langtfra første gang, at festivalen har oplevet massivt regnvejr.

Poul Martin Bonde fortæller, at det under den allerførste udgave af Smukfest i 1980 regnede så meget, at det sidste band måtte gå af.

Bandet var dog ikke tilfreds med den beslutning og endte med at jagte arrangørerne rundt i skoven på knallert efterfølgende.

Alt endte dog godt, da arrangørerne i stedet tilbød bandet en plads i en lokal talentkonkurrence på Stilling Kro.