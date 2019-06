Miley Cyrus er landet i Danmark.

Om få timer optræder den 26-årige verdensstjerne på Tinderbox festivalen i Odense, og på sin Instagram-profil lægger hun ikke skjul på, at hun glæder sig ekstremt meget til at møde sit danske publikum.

Det er første gang, siden hun i 2014 optrådte i København, at hun er i Danmark, og på sin story har hun uploadet et billedet ,hvor hun har den ene hånd nede i bukserne.

Hun skriver til billedet:

»Tænker på aftenens show.«

Miley Cyrus glæder sig til sin fynske koncert. Foto: Instagram

I et andet billede skriver hun, at hun tror, at aftenens show i Odense bliver et af hendes bedste nogensinde.

Miley Cyrus forventer hendes danske koncert bliver et hit. Foto: Instagram

Siden Miley Cyrus sidst var i Danmark, har hun ændret stil radikalt.

Sidst var hun den rebelske Miley, der gjorde alt for at slippe ud af sit image som børne og teenage-idol med sange som 'Wrecking Ball' og 'We Can't Stop', en masse twerking, rækken tunge og provokerende videoer.

I dag er hun en gift kvinde (Skuespiller Liam Hemsworth er hendes udkårne, red.), og hun optræder langt mere afdæmpet end tidligere.

Da hun spillede i Forum i København i 2014 var det med dansende bamser, flyvende joints og masturbation på køleren af en bil. Idag er det mere med en voksen 'rocket' æstetik.

Hvad hun kommer med i Odense finder vi ud af senere i aften.