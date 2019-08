»Arbejd hårdt, kæmp hårdt, bare gør det. Og lad være med at drikke alt for meget op til.«

Det er ifølge 24-årige Kristoffer Drejer fra Skanderborg opskriften, hvis man vil vinde det traditionsrige nøgenløb på Smukfest.

Og det gjorde han fredag sammen med sin kammerat, 22-årige Niklas Winther Rasmussen.

For ligesom Roskilde Festival har også Skanderborg-festivalen et årligt nøgenløb.

Hold 2 med Niklas Winther Rasmussen og Kristoffer Drejer vandt Caspers Kanoræs på Smukfest, fredag den 9. august 2019. Præmien er en billet til næste års festival. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Hold 2 med Niklas Winther Rasmussen og Kristoffer Drejer vandt Caspers Kanoræs på Smukfest, fredag den 9. august 2019. Præmien er en billet til næste års festival. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Løbet hedder Caspers Kanoræs og er inspireret af den ikoniske scene i Klovn The Movie fra 2010, hvor Casper Christensen flygter fra Smukfest i en kano efter at have dummet sig noget så grusomt.

I nøgenløbet skal fire hold á to personer derfor først bunde en øl, slå et telt op, sejle en runde i kano (med telt) og bunde en Underberg - en ikonisk drik fra filmen - inden de passerer målstregen.

Det hele foregår naturligvis uden tøj på, og vinderparret får to billetter til næste års Smukfest.

Præmien skulle Niklas Winther Rasmussen og Kristoffer Drejer dog ikke bruge.

Løbet starter ved, at alle deltagerne bunder en øl. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Løbet starter ved, at alle deltagerne bunder en øl. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Jeg arbejder herude. Jeg har faktisk ingen grund til at vinde en billet, jeg vil bare gerne have æren. Det er toppen af Skanderborg at vinde det her,«​ slår han fast.

For Niklas Winther Rasmussen er det dog noget helt andet end æren, der trækker:

»Der er gratis bajere.«

Og hvordan skal sejren så fejres?

De fleste kanoer kæntrede undervejs i løbet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere De fleste kanoer kæntrede undervejs i løbet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Med endnu flere øl, så vi ikke kan huske dagen i dag.«

Det er anden gang, Kristoffer Drejer vinder Caspers Kanoræs.

Også i 2016 løb han med billetterne - som han heller ikke dengang skulle bruge til noget som helst.

Løbet blev præsenteret og kommenteret af skuespiller Julie Ølgaard og komiker Mark Le Fêvre.