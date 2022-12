Lyt til artiklen

Der går ikke en jul uden, at Mariah Careys kæmpe julehit 'All I Want For Christmas Is You' bliver spillet alle steder.

Sangen har været en af hendes største succeser, men nu påstår en sangskriver, at Carey ikke har fortalt den sande historie om hittet.

Mens popdivaen i flere år har fortalt, hvordan hun skrev sangen som en lille pige ved sit keyboard, så mener hendes tidligere medsangskriver, Walter Afanasieff, at den historie ikke er helt sand.

Det fortæller han i podcasten Hot Takes & Deep Dives ifølge Daily Mail.

Mariah Carey da hun optrådte med sangen i 2015. Foto: XPX/STAR MAX/IPx Vis mere Mariah Carey da hun optrådte med sangen i 2015. Foto: XPX/STAR MAX/IPx

I stedet fortæller han, at han og Carey skrev sangen sammen kort efter, at de samarbejdede om hendes album 'Music Box' i 1993.

»Vi havde samme opfattelse af, hvordan vi skrev 'All I Want For Christmas Is You'. Der var ingen alternativ historie indtil for omkring ti år siden,« fortæller sangskriveren.

Ifølge Afanasieff begyndte Carey på det tidspunkt at fortælle, at hun skrev sangen, da hun var en lille pige.

Men ifølge Afanasieff er der bare et lille problem – og det er, at Mariah Carey slet ikke spiller keyboard, som hun påstår.

»Hun forstår ikke musik, og hun kender ikke nogen noder og musik teori eller noget andet,« siger han og tilføjer:

Mariah Carey. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Mariah Carey. Foto: ANGELA WEISS

»Så at påstå, at hun skrev en meget kompliceret nodestruktureret sang med sin finger på et Casio-keyboard, da hun var en lille pige, er noget af en fortælling,« siger han.

Afanasieff er for øvrigt ikke den eneste, der mener, at Mariah Carey høster for meget anerkendelse for det store julehit.

Tidligere på året kom det frem, at sangskriveren Andy Stone sagsøgte Mariah Carey for 20 millioner dollar, da Stone påstår, at hun har krænket hans ophavsret til 'All I Want For Christmas Is You'.

Andy Stone påstår, at han skrev sangen i 1989, men at han aldrig gav tilladelse til, at den blev udgivet, og derfor har han sagsøgt Carey og Afanasieff for med overlæg at have krænket hans ophavsret.

Det var i 1994, at 'All I Want For Christmas Is You' blev udgivet på Mariah Careys album 'Merry Christmas'.

Ifølge Forbes fik Mariah Carey 60 millioner dollar, da sangen blev udgivet. Dertil tjener hun hver jul omkring 2,5 millioner dollar på sangen.