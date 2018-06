Den danske popgruppe Scarlet Pleasure fik sidste år et stort gennembrud herhjemme med nummeret ’Deja Vu’ og kan nu høste frugterne med store koncerter og økonomisk overskud til at udleve deres drømme. Indtil videre tager Emil Goll, Joachim Dencher og Alexander Malone dog succesen med ophøjet ro.

»Jeg læste forleden en artikel om, at vi var blevet millionærer,« smiler Scarlet Pleasure-forsanger Emil Goll, da B.T. møder bandet backstage på årets Tinderbox festival.

»Altså vi får en skidegod løn for noget, vi elsker, men vi er ikke blevet millionærer endnu. Vi er mere nået dertil, at vi kan leve, som vi har lyst til. Det kom bag på os, at ’Deja Vu’ blev så stort et hit, men nogen gange rammer man bare noget rigtigt, når man mindst venter det,« lyder det fra den populære sanger, der sammen med sine to bandkammerater især nyder godt af overskuddet til for eksempel at tage en tur til Los Angeles, hvis et godt tilbud pludselig skulle melde sig.

Scarlet Pleasure spillede fredag eftermiddag på årets Tinderbox festival i Odense. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Scarlet Pleasure spillede fredag eftermiddag på årets Tinderbox festival i Odense. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Alt det vi opnåede sidste år har gjort, at vi også kan tage nogle kreative chancer og prøve alle mulige ting af,« supplerer trommeslager Joachim Dencher og fremhæver et nyt samarbejde med den tidligere forsanger i det svenske band Kent, Joakim Berg, der blandt andet hjalp Scarlet Pleasure med at skrive teksten til deres næstnyeste single ’Let Go’, der udkom i maj.

»Vi fløj frem og tilbage til Stockholm og havde fem sessions med ham. Det er jo mega fedt ikke at have nogle begrænsninger og bare gøre, hvad man har lyst til,« forklarer Joachim Dencher.

Scarlet Pleasure fik sidste år kontrakt med det amerikanske pladeselskab Virgin og har nu folk i USA til at arbejde på et internationalt gennembrud. Indtil videre holder de dog først og fremmest fast i Danmark.

»Vi kommer nok til at bruge tre-fire måneder udenfor Danmark om året, men kan godt lide at have Danmark som base. Det er et fucking fedt land, og det er jo her, vi lige nu har et stort publikum. Det kommer jo også meget an på, hvor musikken fører os hen, og hvis vi pludselig får et hit i USA, er vi heller ikke mere bundne, end at vi er klar til at rykke på det,« siger Emil Goll og tilføjer hurtigt:

»Vi vil heller ikke være kendte (I udlandet, red.) for enhver pris. Det vil være ærgerligt, hvis pladselskabet trykker på den store knap, og vi så står i et amerikansk talkshow og spiller et nummer, som vi ikke synes er særlig fedt. Så hellere bruge fem år på at komme frem, som vi har gjort herhjemme.«

Fakta Scarlet Pleasure for begyndere: De tre nordsjællandske barndomsvenner Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone debuterede i 2014 som 'P3's uundgåelige' med nummeret 'Windy' og har siden vokset sig større og større på den danske popscene med numre som 'Heat', 'Wanna Know' og 'Under The Palm Trees'. I 2017 udsendte de minialbummet 'Limbo', der med nummeret 'Deja Vu' gav dem det helt store gennembrud med priser ved Danish Music Awards og Gaffa-Prisen.

Scarlet Pleasure spiller hele sommeren på festivaller som Smukfest, Langeland og Wonderfestiwall. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Scarlet Pleasure spiller hele sommeren på festivaller som Smukfest, Langeland og Wonderfestiwall. Foto: Mads Claus Rasmussen

Henover sommeren har Scarlet Pleasure også en masse koncerter på danske festivaler at koncentrere sig om. I den anledning har de netop udsendt nummeret ’Superpower’, som Emil Goll skrev i et fly fra London.

»Hvis jeg skulle have en superheltekræft, ville det helt sikkert være at kunne flyve. Det drømmer jeg nogen gange om natten,« griner han og forklarer, at nummeret ikke skal tages så superhelte-bogstaveligt, selvom han som barn ellers nørdede tegneserier.

»Det handler om den kraft det, kan give at have et andet menneske i sit liv. Om det så er de to andre drenge i bandet eller en kæreste,« smiler han.