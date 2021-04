»What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride.«

Sådan starter soundtracket 'What a Life' til filmen 'Druk'. Sangen er lavet af danske Scarlet Pleasure og er blevet et synonym med filmen. Samtidig beskriver den mere eller mindre deres egen rejse med filmen 'Druk'.

»Vi er en del af noget, der er mere end bare at udgive en sang. Det er det her med at være en del af noget, som er danmarkshistorie og betyder noget for mange mennesker,« lød det fra forsanger Emil Goll, da bandet gæstede 'Aftenshowet' på DR sammen med Thomas Vinterberg live fra Los Angeles.

Bandet, som består af forsanger Emil Goll, bassist Alexander Malone og trommeslager Joachim Dencker, var sammen med nogle af skuespillerne til Oscar-fest på Zentropa, da 'Druk' vandt bedste internationale film natten til mandag dansk tid.

Skuespillere og holdet bag filmen Druk ser årets Oscar-uddeling hos Zentropa, mandag den 26. april 2021. Filmen, instrueret af Thomas Vinterberg, vandt en Oscar for bedste udenlandske film. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Skuespillere og holdet bag filmen Druk ser årets Oscar-uddeling hos Zentropa, mandag den 26. april 2021. Filmen, instrueret af Thomas Vinterberg, vandt en Oscar for bedste udenlandske film. Foto: Ida Marie Odgaard

Da B.T fangede et ydmygt band i ren ekstase efter sejren, fortalte de, at det naturligvis var en kæmpe ære at være med til sådan en præstation. Samtidig jokede de med, at nummeret var så stort nu, at Brad Pitt også sad og lyttede til det dagligt.

Specielt et samarbejde med skuespillerne og instruktør Thomas Vinterberg havde gjort et stort indtryk på dem. Særligt meget har det betydet for forsanger Emil Goll.



Han har altid fulgt Thomas Vinterberg og hans produktioner, fortæller han i 'Aftenshowet'. Eksempelvis så han 'Festen' for første gang, den dag han blev konfirmeret. Det fik Thomas Vinterberg til at omtale konfirmationen som 'nok den fedeste nogensinde'.

Men fascinationen er også gengældt, for Thomas Vinterberg fortæller, at filmen slet ikke ville være det samme uden den sang, så den er gået hen og fået stor betydning for instruktøren.

'What a Life' blev også spillet, da Thomas Vinterberg skulle op og takke for at vinde prisen under Oscar-showet, men det hørte bandet knap nok midt i sejrsrusen.

For i 'Aftenshowet' sammenligner bandet hele natten og sejren, som det var EM i 1992 om igen, og derfor hørte de kun til allersidst, at sangen blev spillet – inden Vinterberg afholdt sin rørende tale.

Og med millioner af seere rundt om i verden til Oscar-showet blev sangen, der i forvejen sammenlagt har over 16 millioner streams på Spotify, blot yderligere eksponeret.

Sangen er ifølge bandet også gået hen og blevet et synonym med at drikke og feste. Det oplevede trommeslager Joachim Dencker selv en nat.

Trommeslageren kom hjem omkring 2.30 og kunne høre, at overboen bragede sangen ud af højttalerne. Dér vidste han, at det var noget stort, de havde været med til.

Bandet får tit sendt videoer af mennesker, der prøver at efterligne Mads Mikkelsens dansescene med deres sang, og det er noget, der kun gør bandmedlemmerne endnu mere stolte over deres arbejde.

Efter premieren på 'Druk' blev de også kontaktet af et fransk pladeselskab, som gerne ville genindspille sangen med en fransk sangerinde.

Scarlet Pleasure rider videre på bølgen og udkommer med et nyt nummer på fredag.