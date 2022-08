Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Saveus har fået vokseværk.

29-årige Martin Hedegaards musikalske projekt, der blev lanceret i 2015 med singlen 'Levitate Me', har i år efter et par corona-aflyste somre fået lov til at spille på landets største festivalscener - senest på Smukfests Bøgescene onsdag aften.

»Jeg blev så glad, da jeg fik at vide, at vi skulle spille 21.30 på Bøgescenen. Det er jo nærmest en milepæl,« fortæller Martin begejstret, da B.T. møder ham backstage i Skanderborg.

Han kan se tilbage på en sommer med blandt andet store koncerter på Northside, Tinderbox og Roskilde Festival, hvor der har stået op til 40.000 mennesker og sunget med på hans musik - og det har været ekstremt overvældende, fortæller han.

Saveus spiller på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Saveus spiller på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

»Northside var den første store koncert her i sommer, og vi var lidt spændte på det hele. Man har jo på grund af corona været væk fra scenen i to et halvt år, så man tænkte på, hvor meget folk mon kunne huske Saveus, men der kom bare sygt mange,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg tænkte 'okay, vi skal spille de store scener nu,« fortæller han med et grin.

Martin nævner også Tinderbox som et højdepunkt, hvor han ligeledes fik lov at spille på hovedscenen og oplevede, at en video, hvor han fik menneskehavet til at vinke fra side til side, pludselig gik viralt med over 350.000 afspilninger på Instagram.

»Det er altså ikke tit, at Saveus-videoer går viralt, men det så også sindssygt ud. Det havde jeg aldrig prøvet før,« fortæller han.

Se videoen her:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Saveus (@saveus)

»Det har generelt været sygt at prøve at spille for 30.-40.000. Det er ikke tit, man får lov til det,« fortsætter han og tilføjer, at han lige siden han startede Saveus-projektet har gået meget op i at kunne spille for store menneskemængder.

»Det kræver jo noget ekstra, så jeg har igennem tiden søgt hjælp hos folk fra både teater- og filmbranchen. Jeg har altid søgt efter, hvordan vi kan blive bedre - og hvordan jeg kan blive en bedre showman på scenen.«

Saveus spiller på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Saveus spiller på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Når sommerens festivaler er spillet færdig, gør Martin klar til næste kapitel i Saveus-projektet, hvor han den 2. september udsender albummet 'Rainman' - der ikke er en reference til Tom Cruise-filmen 'Rain Man' fra 1988, smiler han.

»Jeg har slet ikke set filmen, jeg synes bare det er en fed titel - og så indkapsler den lidt hele min ambitionsting om at skabe det næste album. Man kan ikke opnå noget uden at skulle ofre noget andet, og 'Rainman' er lidt en metafor for den del af mig, der prøver at kontrollere det hele,« forklarer han.

Saveus spillede som nævnt onsdag aften på Smukfest. Han tager til efteråret på en lille arena-turné, hvor han blandt andet spiller to aftener i Royal Arena i København.

Følg B.T.s livedækning af Smukfest HER.