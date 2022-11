Lyt til artiklen

Radioværten Sara Bro er ikke bleg for at dele ud af sig selv.

Ikke mindst fortalte hun om hele processen, da hun og hendes forlovede Lasse Lund gik fra hinanden for et år siden. Og ligeledes indviede hun også i, da hun fandt en sød fyr, kort efter hun var blevet klar til at give datingapps et skud i jagten på kærligheden.

Men forholdet til den hemmelige fyr klarede ikke tidens tand.

»Det er slut. Det har været slut længe. Siden før sommerferien,« fortæller Sara Bro, da B.T. møder hende forud for hendes værtstjans på torsdag aftens Danish Music Awards-prisuddeling.

Men hun understreger, at hun nyder singletilværelsen.

Og hvis man er fast lytter af Sara Bros DR-podcast 'Hjerteflimmer', så ville man også godt have fået nys om, at hun igen er single, forklarer hun.

I april lød det ellers – i netop 'Hjerteflimmer' – at Sara Bro og den hemmelige flamme var blevet eksklusive, fordi han 'ret hurtigt' gerne ville have defineret deres relation.

»Jeg havde slet ikke tænkt over det, men nu han spurgte, så sagde jeg bare: 'Så længe vi to ses, skal du ikke ses med andre. Hvis du gerne vil ses med andre, så venter vi to med at ses, til du ligesom er færdig med det,« lød det da fra Sara Bro.