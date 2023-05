Selvom hun har prøvet det tusind gange før, kan Sanne Salomonsen stadig ikke få nok.

Fredag aften tog Danmarks 67-årige 'rockmama' hul på sin sommerturné på Jelling Musikfestival, og da hun efterfølgende gik af scenen, udbrød hun begejstret til B.T.:

»Stemningen var kanon! Folk sang og klappede. Nu var jeg jo væk hele sidste sommer, så det var dejligt«.

Forklaring følger.

Sanne Salomonsen er ikke kun et kendt ansigt i Danmark.

Hun har også en stor fanskare i Sverige, hvor hun blandt andet i juni skal være med i den svenske pendant til 'Toppen af poppen', og fremfor at tage rundt i Danmark, valgte hun sidste sommer ovenpå coronaåbningen at turnere i Sverige.

»Det var selvfølgelig også super fedt, og de har nogle vanvittig flotte steder, blandt andet oppe i Storforsen med en scene ovenpå et vandfald, men jeg følte, jeg var længe væk fra Danmark,« fortæller Sanne Salomonsen og smiler:

»Jeg havde sgu hjemve. Vi spillede nogle kæmpe shows foran mange mennesker, men hver aften sad jeg og tænkte på, hvem der mon spillede hvor hjemme i Danmark.«

Sanne Salomonsen & Electric Guitars spiller på Teltscenen på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Sanne Salomonsen & Electric Guitars spiller på Teltscenen på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Hun tilføjer:

»Der er bare noget særligt over sommerdanmark, så det er enormt dejligt i år og fedt, at vi er startet godt og grundigt i Jelling. Nu er vi rigtig hjemme på græs!«

Og Sanne Salomonsen kan stadig ikke få nok at turnere landet rundt.

Hun elsker mødet med publikum og forklarer, at hun holder det frisk for sig selv ved at spille i forskellige konstellationer som med rockbandet Electric Guitars på festivalerne, i intime rammer med et andet lille hold og i sit jazz-samarbejde med Chris Minh Doky

Hun mindes i den sammenhæng med gru corona-årene, hvor hendes branche pludselig blev sat på standby.

»Jeg var en af de første, der var ude og spille, da der bare blev åbnet lidt op. Folk turde jo i starten ikke komme ud, så jeg blev spurgt, om jeg ikke ville hjælpe med at lokke folk til.«

Sanne Salomonsen griner.

»Det var en meget mærkelig tid, hvor det eneste sprit, der stod på bordene var til hænderne. Derfor er det også ekstra dejligt at stå her i aften og mærke en god gammeldags festival, som man kender det.«

Og hvad så med fremtiden?

Sanne Salomonsen siger hemmelighedsfuldt, at hun ved, hvad hun skal de næste to år, men at det ikke er noget, hun har lyst til at løfte sløret for endnu.

Da B.T. bemærker, at hun ikke har udgivet et album siden 2017, fortæller hun dog:

»Ja, der ligger mange ting og koger, og jeg går selvfølgelig også i albumtanker. Jeg har faktisk gang i to plader, hvis jeg skal være ærlig. En med nye originale sange og en plade med Chris Minh Doky, men der skal lige være god tid til det hele, og jeg har rigtig mange bolde i luften for tiden.«

I første omgang venter en lang række festivalkoncerter samt altså optagelserne til det svenske 'Toppen af poppen', der i Sverige hedder 'Så mycket bätre'.

Til det tilføjer Sanne Salomonsen:

»Det bliver skidesjovt at prøve.«