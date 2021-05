»Det er fuldkommen modbydeligt« og »virkelig ironisk«.

En titel på en sang under dette års Eurovision, som i disse dage bliver afholdt i den hollandske storby Rotterdam, er endt med at sætte ild til internettet.

Da den israelske sangerinde Eden Alene tirsdag aften trådte ind på scenen i den første semifinale, hvor der blev kæmpet om en billet videre til lørdagens finale, gjorde hun det med sangen 'Set Me Free' ('Sæt mig fri', red.).

Og det er der flere på de sociale medier, der synes, er både »upassende« og »ironisk«.

Årsagen til det skal findes i, at konflikten mellem Israel og den militante bevægelse Hamas den seneste tid igen er optrappet.

Siden krigshandlingerne begyndte den 10. maj, er omkring 198 palæstinensere ifølge Ritzau blevet dræbt under israelske bombeangreb. Mindst 58 af dem er børn.

På modsat side er ti mennesker blevet dræbt i Israel, herunder et barn.

Sangtitlen vakte derfor harme blandt flere seere under sangshowet:

»Overgangen til omkvædet i Israels sang går på teksten 'Set Me Free', og jeg kan ikke håndtere mere ironi i dag,« skriver en bruger på Twitter, mens en anden skriver:

»Tænk, at Israel er med i Eurovision med sangen 'Set Me Free', mens staten terroriserer det palæstinensiske folk og terroriserer palæstinensiske børn.«

Hvorfor har der været kampe siden sidste mandag? De nuværende kampe blev udløst af flere dages tiltagende sammenstød mellem Palæstinensere og israelsk politi i Østjerusalem. Hamas fremsatte krav over, at Israel fjernede politistyrkerne fra Østjerusalem og fra det arabiske distrikt Sheikh Jarrah, hvor palæstinensere risikerede at blive smidt ud af deres hjem til fordel for jødiske bosættere. Da Israel ignorerede Hamas, skød de raketter ind over Israel. Siden har begge parter optrappet kampene dag for dag. Kilde: BBC

»Mål i livet: Aldrig at blive lige så tonedøv som Israel, der synger om at blive sat fri ved Eurovision 2021,« skriver en tredje bruger.

»Det faktum, at Israel er i Eurovision med sangen 'Set Me Free' er fuldkommen modbydeligt. Jeg er syg af vrede,« lyder det fra en fjerde.

Der var også andre, der ærgrede sig over, at Israel optrådte med en sang, som de faktisk synes er god:

»Israel sender (desværre) et meget sejt bidrag. Håret, kostumeskift, ild, rekordtone og alt det. Hvorfor kunne de ikke have sendt hende (sangerinden, red.) i 2018 i stedet,« spørger en bruger, mens en anden skriver:

»Hvad sker der for Israel? Hvis jeg lige skal pakke det politiske væk, kan den faktisk noget...«

Den israelske sangerinde Eden Alene endte tirsdag aften med at synge sig til en af finalepladserne.

Du kan se finalen lørdag aften klokken 21.00 på DR1 og DRTV. Danmark optræder under semifinalen torsdag klokken 21.00, hvor der skal kæmpes om de sidste finalepladser.