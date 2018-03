En af de store stemmer i dansk pop og rock er her ikke længere.

Engelske David Geordie Garriock, sanger i det dansk/engelske band The Red Squares døde mandag den 12. marts. Det skriver hans kone Karen Færch i et opslag på Facebook.

»Med sorg i hjertet må jeg meddele at David Geordie Garriock ikke er mere. Efter et halvt år tabte han kampen til kræften. Han kæmpede til det sidste, da han syntes at han stadig havde så meget han skulle nå,- så mange sange der skulle skrives og så mange smukke solnedgange der skulle foreviges med hans elskede camera,« skriver Færch.

Egentlig var Red Squares en engelsk gruppe, der i midten af 60erne blev kendt for hits som 'Sherry' (oprindelig The Four Seasons),' People Get Ready' (oprindelig The Impressions) og 'Lollipop'.

Gruppen kom til Danmark i januar 1966, hvor de i løbet af det næste halve år opbyggede et markant fanhysteri, primært centreret omkring de to frontfigurer Geordie og Ronnie.

Red Squares var i årene 1966-1967 udsat for den største idoldyrkelse nogen gruppe dengang havde oplevet i Danmark. Musikalsk var gruppen inspireret af falsetsangen fra grupper som Four Seasons, Impressions og Beach Boys.

David Geordie fortsatte sin karriere med og uden udgangspunkt i Danmark. i 1989 gendannede han Red Squares med skiftende besætninger.

»Nogle af Geordies sidste ord var : Hvis jeg var 25 ville det være en katastrofe, men jeg er 75 og jeg har haft et fedt liv. Typisk Geordie. Positiv og værdig forblev han igennem hele sin sygdom til trods for at han var i et stort smerte forløb igennem 6 måneder. For mig er det et tungt farvel til et sødt, ærligt og bund reelt menneske. Tak for dig skat. So long, vi ses igen. David Geordie Garriock 1942 - 2018 sov stille ind d. 12-3 kl. 11.00. På Hospice Sjælland. Sov sødt. Ære være dit minde,« skriver hans kone Karen Færch også.