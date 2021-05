Voldsomme smerter og et ben, der næsten var lammet, tvang for et par år siden Lars Lilholt til at få en rygoperation.

Operationen hjalp. Alligevel stod han med et større problem bagefter. For han var blevet afhængig af smertestillende morfin. Det fortæller han til Se og Hør.

Den 68-årige besluttede på egen hånd at blive medicinen kvit, men det krævede en uge med koldsved og hallucinationer.

En uge, hvor Lars Lilholt fik ‘stor respekt for narkomaner og dét, de kæmper med’.

Midt i det hele stod han pludselig ansigt til ansigt med sin afdøde far. Han kan ikke huske, om de talte sammen, men han er ikke i tvivl om, at der var en forbindelse. Som han siger til Se og Hør:

»På en eller anden måde var han der … kraftedeme mærkeligt.«

I virkeligheden er det ikke vigtigt om de talte sammen, for det var ikke sådan de kommunikerede bedst, mens faderen var i live.

Per Lilholt døde i 2016, 93 år gammel. Lars Lilholt og hans far har aldrig ført alenlange samtaler om livet, døden og de store følelser midt imellem.

Under corona nedlukningen har Lars Lilholt kun spillet til private fester og holdt kocerter på Facebook. Her er han ved en tidligere koncert ved uddelingen af Den Berlingske Fonds Hæderspris i 2018.

De to var på håndtryk hele livet. Lars Lilholt husker det ene knus, han gav sin far, da Lars Lilholts mor døde – og faderen var blevet enkemand – som en fejl. For faderens krop stivnede ved den uvante kærlighedserklæring.

Men der er intet galt med at have et andet sprog end det talte, forsikrer Lars Lilholt. Sangeren og hans far talte gennem musikken. Derfor har Lars Lilholt på sit nye album dedikeret en sang til sin far.

Under coronaen har Lars Lilholt været i skrivehi og har netop udgivet albummet 'Decameron'. På sangen ‘Til min far’ lyder teksten:

»Vi spilled’ flere toner end vi brugte ord, som om den talte sætning blev for stor, flere toner end ord, er det i pauserne at kærligheden bor?«