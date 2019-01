Den amerikanske R&B-sanger James Ingram er død, 66 år gammel.

Det skriver den amerikanske tv-station CNN, som har fået nyheden bekræftet af Ingrams partner Debbie Allen.

'Jeg har mistet min kæreste ven og kreative partner James Ingram til 'det himmelske kor,' skrev hun tirsdag på Twitter.

'Han vil altid være skattet, elsket og husket for sit geni, sin kærlighed til familien og sin medmenneskelighed. Jeg er velsignet over at have været så tæt på. Vi vil altid tale om hans navn.'

Foto: CRACK PALINGGI Vis mere Foto: CRACK PALINGGI

James Ingram vandt en grammy og opnåede at være nomineret til hele 14 gange. I 1983 blev han også nomineret til en Oscar.

Blandt hans største hits er sangene 'Just Once' og 'I Don't Have The Heart'.

Han var også med til at skrive Michael Jackson hittet 'P.Y.T.'

Det er endnu uvist, hvad dødsårsagen er.