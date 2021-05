Forsangeren for bandet Liss, Søren Holm, er død.

Det skriver bandet på sin egen Facebook-side.

»Kære Allesammen. Vores elskede Søren er tirsdag d. 25. maj pludseligt blevet taget fra os. Søren var det smukkeste, sjoveste, sødeste menneske, der altid passede på alle omkring ham.«

»Vi er knuste og i chok. Sammen med Sørens familie beder vi om fred og ro til at sørge,« skriver bandets resterende medlemmer.

Søren Holm var i begyndelse af 20erne.

Aarhus-bandet har især gjort sig i genrerne sould og indierock.

Fra 2016-2020 har de udgivet tre ep'er og har været på turneer i både USA og Europa.

Bandet havde flere koncerter i kalenderen, ligesom der også er blevet arbejdet på ny musik. Tidligere på måneden udkom bandets seneste single 'Precious/Leave Me on the Floor.'

I 2015 skrev bandet kontrakt med det store engelsk pladeselskab XL Recordings, der også har Adele og Radiohead i stald. Den amerikanske musiker Pharrell Williams har også flere gange spillet Liis' musik i sit program Othertone på radiostationen Beats 1

Kondolencerne vælter ind i kommentarsporet, hvor blandt andet The Minds of 99 og Carpark North udtrykker deres sorg og medfølelse.